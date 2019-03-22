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Президент поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 07:08
Президент поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы
Фото: egemen.kz
Наурыз – поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия в нашем доме – Республике Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Уважаемые казахстанцы!

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Наурыз мейрамы!

Он олицетворяет мир и добро, наполнен радостью и любовью, имеет глубокий философский смысл и общемировое культурное значение.

Берущий истоки в глубокой древности, этот праздник знаменует собой цикл обновления и зарождения новой жизни.

Наурыз – это также яркий символ нашего богатого духовного наследия, уникального национального кода и неразрывной связи поколений.

Этот праздник привносит в нашу жизнь новую энергию созидания и развития.

Сегодня Наурыз – поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия в нашем доме – Республике Казахстан.

Непреходящее значение его состоит в упрочении единства народа – нашей высшей ценности и общего достояния.

Как гласит народная мудрость "Там, где есть единство – всегда будет благополучие".

Пусть Наурыз принесет в каждый дом счастье и процветание!
Источник: zakon.kz
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