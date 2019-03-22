Президент поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы

Наурыз – поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия в нашем доме – Республике Казахстан.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Уважаемые казахстанцы!



Сердечно поздравляю всех вас с праздником Наурыз мейрамы!



Он олицетворяет мир и добро, наполнен радостью и любовью, имеет глубокий философский смысл и общемировое культурное значение.



Берущий истоки в глубокой древности, этот праздник знаменует собой цикл обновления и зарождения новой жизни.



Наурыз – это также яркий символ нашего богатого духовного наследия, уникального национального кода и неразрывной связи поколений.



Этот праздник привносит в нашу жизнь новую энергию созидания и развития.



Сегодня Наурыз – поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия в нашем доме – Республике Казахстан.



Непреходящее значение его состоит в упрочении единства народа – нашей высшей ценности и общего достояния.



Как гласит народная мудрость "Там, где есть единство – всегда будет благополучие".



Пусть Наурыз принесет в каждый дом счастье и процветание!