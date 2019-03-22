«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 22 Марта
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.17 KZT
  • €1 = 429.11 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев поручил перенести повышение зарплат бюджетникам

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 09:29
Токаев поручил перенести повышение зарплат бюджетникам
.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перенести повышение зарплат работникам бюджетной сферы, передает Tengrinews.kz.

"Поручил правительству перенести повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы с 1 июля на 1 июня 2019 года. Данное решение напрямую повлияет на жизнь более одного миллиона гражданских и государственных служащих", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

В феврале Президент Нурсултан Назарбаев объявил о повышении зарплат работникам социальной бюджетной сферы на 30 процентов с 1 июля 2019 года. На эти цели в 2019-2021 годы дополнительно будет выделено 980 миллиардов тенге, сказал тогда Глава государства.

Назарбаев поручил поднять в среднем на 25 процентов зарплату низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают на районном, областном уровнях в селах. "Здесь получилась серьезная диспропорция между центром и регионами", - отметил тогда Назарбаев.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика