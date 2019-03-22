Токаев поручил перенести повышение зарплат бюджетникам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перенести повышение зарплат работникам бюджетной сферы, передает Tengrinews.kz.



"Поручил правительству перенести повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы с 1 июля на 1 июня 2019 года. Данное решение напрямую повлияет на жизнь более одного миллиона гражданских и государственных служащих", - написал Токаев на своей странице в Twitter.



В феврале Президент Нурсултан Назарбаев объявил о повышении зарплат работникам социальной бюджетной сферы на 30 процентов с 1 июля 2019 года. На эти цели в 2019-2021 годы дополнительно будет выделено 980 миллиардов тенге, сказал тогда Глава государства.



Назарбаев поручил поднять в среднем на 25 процентов зарплату низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают на районном, областном уровнях в селах. "Здесь получилась серьезная диспропорция между центром и регионами", - отметил тогда Назарбаев.