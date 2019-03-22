Процедуру переименования столицы объяснили в Министерстве юстиции

Процедуру переименования Астаны объяснили в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.



Так, согласно статьи 2 Конституции столицей Казахстана является город Астана. Поправки в Конституцию может внести Парламент на основании статьи 53 Конституции. Это происходит по предложению президента на совместном заседании палат Парламента.



Однако Конституцией установлено, что лицо, принявшее на себя полномочия Президента в результате досрочного прекращения полномочий избранного Президента, не вправе инициировать изменения в Конституцию (ст. 48).



Вместе с тем, поправки в Конституцию также могут быть внесены республиканским референдумом (ст. 91). Предложение о проведении референдума может быть инициировано Парламентом или Правительством. Решение о проведении или об отказе в проведении референдума принимает президент.



При этом проект изменений и дополнений в Конституцию не выносится на республиканский референдум, если президент решит передать его на рассмотрение Парламента. Решение Парламента в этом случае принимается в порядке предусмотренном Конституцией в статье 53



Поправки в Конституцию о переименовании столицы были внесены по вышеописанной процедуре в полном соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан.