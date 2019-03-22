Полицейский погиб, спасая женщину в Атырау

АСТАНА, 22 мар — Sputnik. Полицейский скончался, спасая тонущую женщину в Атырау. Погибшему было 24 года, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на министерство внутренних дел.



Трагедия произошла вечером 21 марта. Сержант патрульной полиции Шалхар Акымгалиев бросился в ледяную воду, чтобы спасти жизнь утопающей.



"Вода студеная, да еще было видно, как девушку сносило сильным течением, однако полицейский, рискуя своей жизнью, не прекращал попытки спасения", - рассказал очевидец Райымбек Сарбалин.



На помощь Шалхару поспешил младший лейтенант полиции Рустембек Сундутов, который взял с собой бревно. Когда он доплыл до женщины, которая чуть не погибла, коллега ушел на дно.



"Важно было спасти женщину, она билась в истерике и кричала: "Он же умер из-за меня", - переживает невосполнимую утрату Сундутов.



Скорая доставила женщину в реанимационное отделение областной больницы. Сундутов пытался самостоятельно найти напарника, однако не смог.

Преодолев судороги в воде, температура которой не превышала три градуса, младший лейтенант доплыл до берега.



В 00:50 тело сержанта Шалхара Акымгалиева нашли ниже по течению и доставили на берег, сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.



Погибшему полицейскому 1 апреля должно было исполниться 25 лет. Он воспитывался в многодетной семье и был единственным кормильцем. В правоохранительных органах он служил пятый год.