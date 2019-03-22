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Полицейский погиб, спасая женщину в Атырау

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 15:15
Полицейский погиб, спасая женщину в Атырау
Фото МВД РК
АСТАНА, 22 мар — Sputnik. Полицейский скончался, спасая тонущую женщину в Атырау. Погибшему было 24 года, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на министерство внутренних дел.

Трагедия произошла вечером 21 марта. Сержант патрульной полиции Шалхар Акымгалиев бросился в ледяную воду, чтобы спасти жизнь утопающей.

"Вода студеная, да еще было видно, как девушку сносило сильным течением, однако полицейский, рискуя своей жизнью, не прекращал попытки спасения", - рассказал очевидец Райымбек Сарбалин.

На помощь Шалхару поспешил младший лейтенант полиции Рустембек Сундутов, который взял с собой бревно. Когда он доплыл до женщины, которая чуть не погибла, коллега ушел на дно.

"Важно было спасти женщину, она билась в истерике и кричала: "Он же умер из-за меня", - переживает невосполнимую утрату Сундутов.

Скорая доставила женщину в реанимационное отделение областной больницы. Сундутов пытался самостоятельно найти напарника, однако не смог.
Преодолев судороги в воде, температура которой не превышала три градуса, младший лейтенант доплыл до берега.

В 00:50 тело сержанта Шалхара Акымгалиева нашли ниже по течению и доставили на берег, сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

Погибшему полицейскому 1 апреля должно было исполниться 25 лет. Он воспитывался в многодетной семье и был единственным кормильцем. В правоохранительных органах он служил пятый год.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 15:59
Мужик с большой буквы .молодец вот герой не из фильмов.
 
 

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