Элизабет Турсынбаева - серебряный призер чемпионата мира

Казахстанка стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на взрослом чемпионате мира.



В японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию-2019. Состоялся розыгрыш медалей в женском одиночном катании, где казахстанцы активно болели за нашу соотечественницу Элизабет Турсынбаеву, передает Zakon.kz.



После короткой программы казахстанка занимала третье место, имея в активе 75.96 баллов. Выше нее были японка Каори Сакамото (76.86), и олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова (82.08). Серебряный призер Олимпиады россиянка Евгения Медведева шла четвертой, отставая от казахстанки на полтора балла.



Элизабет Турсынбаева согласно жеребьевке вышла самой последней из всех участниц женского одиночного катания. А потому уже знала результаты соперниц.



По сумме короткой и произвольной программ Медведева получила 223.80 баллов и была перед выступлением Турсынбаевой на втором месте месте. 18-летняя Сакамото потеряла 5 баллов за счет одного не сделанного элемента, но получила в сумме 222.83 баллов, что откатило ее на место. Олимпийская чемпионка Алина Загитова откатала чисто свою произвольную программу и была первой -237.50 баллов.



В тройке лидеров оказалась еще одна японка Рика Кихара - 223.49 баллов. Хотя, после короткой программы она была седьмой.



Свою произвольную программу 19-летняя казахстанка, в этом сезоне тренирующаяся у российского специалиста Этери Тутберидзе, показывала под произведение классика аргентинского танго Астора Пьяццола "Осень" (Otono Porteno). Четыре минуты произвольной программы не позволяют расслабиться ни на секунду.



Самый сложный и решающий элемент в программе Элизабет – четверной сальхов, казахстанская фигуристка поставила в самое начало своего выступления. И сделала его блестяще.



Добавим, что никто из девушек не решился выполнять четверной сальхов на чемпионате мира, Элизабет- первая девушка, сделавшая этот лемент на взрослом чемпионате мира.



Далее у Элизабет были три тройных прыжка. После хореографического "перерывчика" были еще составные элементы, в том числе, каскад (тройной сальхов+тройной тулуп, двойной аксель+тройной тулуп, двойной аксель+одиночный+тройной сальхов), и красивые хореографические элементы и шаги.



Из них Элизабет допустила ошибку на каскаде, потеряв пять баллов, остальные элементы казахстанка сделала отлично.



За произвольную программу казахстанка получила 148.8 баллов.



В итоге по сумме двух программ- короткой и произвольной, Элизабет Турсынбаева удостоилась от судей 224.76 баллов, что позволило ей выиграть серебряную медаль.



В истории казахстанского фигурного катания это не первая медаль чемпионатов мира- ранее на этм турнире медали выигрывал ныне покойный алматинец Денис Тен в мужском одиночном катании. Однако в женском одиночном катании медалей чемпионата мира у Казахстана ранее никогда не было.



Итоговый результат чемпионата мира-2019.



Женское одиночное катание.



Золото- Алина Загитова (Россия) - 237.5



Серебро- Элизабет Турсынбаева (Казахстан) - 224.76



Бронза- Евгения Медведева (Россия) - 223.8



Добавим, что в честь памяти погибшего от рук автоворов бронзового призера Олимпиады и многократного призера чемпионатов мира Дениса Тена проходит фотовыставка D10 World. А сезон-2018/19 проходит у фигуристов под знаком памяти Дениса Тена.