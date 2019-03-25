Две гражданки Казахстана были на борту терпящего бедствие лайнера

Потерпевший в субботу бедствие круизный лайнер Viking Sky прибыл в порт Молде, передает собственный корреспондент МИА "Казинформ".Члены экипажа судна, которые не прекращали все это время вести ремонтные работы над двигателями судна, внезапно отказавшими во время шторма, удалось все же их частично завести и дойти до берега в сопровождении буксирных катеров в Молде.Всю ночь не прекращались эвакуационные работы с лайнера, которые осложнялись тем, что Viking Sky попал в шторм. Высота волн достигала высоты трехэтажного дома. Пассажиров круизного лайнера, состоящих, главным образом из американских и британских граждан, доставляли на берег вертолетами. Многие испытали шок после пережитого, признавшись, что впервые столкнулись с такими проблемами.В итоге воздухом было эвакуировано 463 человека. А всего на борту корабля находилось 1 373 человека, включая и членов экипажа. Среди членов экипажа оказались двое граждан Казахстана.Местное телевидение вело прямой репортаж с места события, был создан правительственный штаб, в эфир выходили члены правительства и эксперты. По информации представителей спасательных служб, экипаж Viking Sky работал все это время в штатном режиме, и не собирался покидать судно. Эту же информацию подтвердили и в посольстве Казахстана в Норвегии. По информации этот вопрос стоял на особом контроле в казахстанской дипмиссии.- Наши две гражданки из экипажа Viking Sky после произошедшего работали в привычном режиме. За какой-либо помощью к нам они не обращались, - подтвердил информацию консул Казахстана в Осло Азат Матенов, добавив, что после произошедшего дипломаты сразу же связались с представителями местных властей.Сейчас поводов для опасений нет. Пассажиры и экипаж Viking Sky доставлены в местный отель, где они могут воспользоваться услугами центра по оказанию первой помощи.