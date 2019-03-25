Столицу Кыргызстана предложили переименовать

Экс-руководитель аппарата президента Кыргызстана Эмильбек Каптагаев предложил переименовать столицу Бишкек в город Манас. Название Бишкек он считает необходимым закрепить за одним из районов города.
- Чтобы потом, по истечении какого-то количества лет, не возникали соблазны, может нам сразу же нужно переименовать столицу в город Манас? Так было бы справедливо со всех точек зрения... А Бишкекским районом назвать нынешний Свердловский район, ведь именно там и находится Пишпекское укрепление (почему-то называемый Кузнечной крепостью) и, возможно, находилось поселение Бишкек... А существование и деяния некоего Бишкек баатыра остаются спорными, ибо нет ни одного исторически достоверного источника, кроме легенд, которые, по каким-то непонятным основаниям, с каждым годом обрастают новыми подробностями, – написал он на своей странице в Facebook.
В комментариях некоторые пользователи поддержали идею переименования столицы, другие категорически выступили против.
Каптагаев озвучил свое предложение на фоне переименования столицы Казахстана. С 23 марта Астана официально будет называться Нур-Султан.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.