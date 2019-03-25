Столицу Кыргызстана предложили переименовать

Экс-руководитель аппарата президента Кыргызстана Эмильбек Каптагаев предложил переименовать столицу Бишкек в город Манас. Название Бишкек он считает необходимым закрепить за одним из районов города.



- Чтобы потом, по истечении какого-то количества лет, не возникали соблазны, может нам сразу же нужно переименовать столицу в город Манас? Так было бы справедливо со всех точек зрения... А Бишкекским районом назвать нынешний Свердловский район, ведь именно там и находится Пишпекское укрепление (почему-то называемый Кузнечной крепостью) и, возможно, находилось поселение Бишкек... А существование и деяния некоего Бишкек баатыра остаются спорными, ибо нет ни одного исторически достоверного источника, кроме легенд, которые, по каким-то непонятным основаниям, с каждым годом обрастают новыми подробностями, – написал он на своей странице в Facebook.



В комментариях некоторые пользователи поддержали идею переименования столицы, другие категорически выступили против.



Каптагаев озвучил свое предложение на фоне переименования столицы Казахстана. С 23 марта Астана официально будет называться Нур-Султан.