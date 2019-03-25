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Telegram разрешил пользователям полностью удалять переписку

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:14
Telegram разрешил пользователям полностью удалять переписку
Фото из открытых источников
Очередное нововведение в Telegram представил создатель мессенджера - Павел Дуров. Оно позволяет пользователям удалить сообщения и у себя, и у своего собеседника без срока давности.

Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах, сообщает BNews.kz cо ссылкой на РБК.

"Не имеет значения, кто отправил сообщение и когда - вы полностью контролируете его. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если хотите", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Ранее пользователи могли удалять у себя и получателя только сообщения, отправленные в течение последних 48 часов, теперь эти ограничения сняли. Кроме того, Telegram разрешил полностью стирать так называемые секретные чаты.

"За последние 10-20 лет каждый из нас обменялся миллионами сообщений с тысячами людей", - пишет Дуров. Все эти данные хранятся в почтовых ящиках других пользователей и повлиять на них невозможно.

"Отношения начинаются и заканчиваются, но истории обмена сообщениями с бывшими друзьями и бывшими коллегами остаются доступными навсегда", - продолжил он.

При этом в следующие десятилетия объем таких данных может легко увеличиться в четыре раза, считает основатель Telegram.

"Старое сообщение, о котором вы уже и забыли, могут вырвать из контекста и использовать против вас десятилетия спустя", - пояснил Дуров.

Он отметил, что несмотря на все усилия в области шифрования и конфиденциальности, у пользователей мало контроля над их данными. По его словам, в Telegram учли, что некоторые могут злоупотреблять возможностью стирать переписку, но все равно решили внедрить такую функцию.

Помимо этой функции, Telegram расширил возможности приватности — теперь пользователи могут скрывать свое имя и фото в случаях, когда их сообщение пересылают третьим лицам.
Источник: bnews.kz
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