Розу Рымбаеву назвали "Человеком года" в Украине

Такое решение вынес высший академический совет общенациональной программы "Человек года".
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева удостоена в Украине Международной премии "Человек года" в области культуры и искусства, передает Today.kz.
Новостью поделилась сама певица на своей странице в Instagram.
Как отмечают организаторы программы "Человек года", украинцы с искренней признательностью воспринимают поддержку и всестороннюю помощь выдающихся зарубежных деятелей. Знаковым воплощением этой благодарности стало ежегодное присуждение специальных международных премий, учрежденных в 2001 году в рамках общенациональной программы "Человек года".
В числе обладателей этих престижных международных премий – лидеры европейских стран, религиозные деятели, дипломаты, меценаты, выдающиеся представители мировой культуры и искусства.
Роза Рымбаева – советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса и педагог-профессор. Народная артистка Казахской ССР (1986). Лауреат Государственной премии Казахстана (2004).
Наибольшая популярность певицы пришлась на 1977-1979 годы, когда она выходила в финалы фестиваля "Песня года" и входила в десятку лучших певиц СССР в хит-параде "Звуковая дорожка".
С 1979 года и по настоящее время – солистка республиканского концертного объединения "Казахконцерт", одновременно с 1995 года совмещает работу преподавателя Казахской Академии искусств им. Т. Жургенова.
Роза Рымбаева является "золотым голосом Казахстана", ее называют "поющим соловьем Средней Азии". Голос Розы Рымбаевой классифицируют как лирическое сопрано с диапазоном в четыре октавы.
За свою творческую карьеру выпустила 18 сольных альбомов.
Обладатель многочисленных наград и званий в бывшем СССР, Казахстане и других странах, среди которых Болгария – "Гран-при" фестиваля "Золотой Орфей", Польша – специальная премия Польского комитета телевидения и радио на фестивале "Сопот", Турция – Гран-при "Алтын микрофон".
Певица ведет активную гастрольную деятельность и сегодня, ее творчество востребована как в Казахстане, так и за рубежом.
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