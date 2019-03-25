В России мужчина ворвался в кафе с бензопилой

АСТАНА, 25 мар — Sputnik. Сотрудники полиции Приморья проверяют видеозапись, где неизвестный мужчина размахивал бензопилой в кафе города Находка.Накануне в Сети появилось видео, где мужчина с бензопилой в руках угрожает посетителям кафе. На кадрах видеозаписи видно, как группа мужчин пытается успокоить неадекватного посетителя и забрать у него из рук инструмент. Как утверждается в подписи к видеозаписи, инцидент произошел в одном из кафе города Находка. Никто из посетителей кафе не пострадал, пишет РИА Новости."Сотрудники полиции проверяют видеозапись, размещенную в социальных сетях, об инциденте, якобы произошедшем в одном из кафе Находки", - сообщил представитель регионального управления министерства внутренних дел РФ.По информации ведомства, заявлений от участников инцидента в полицию не поступало, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством России.Напомним, в 2016 году в столице Беларуси 17-летний подросток напал с бензопилой на посетителей и сотрудников торгового центра, от его рук погибла одна женщина и еще несколько человек пострадали. Так как преступник был несовершеннолетним, его приговорили к максимально возможному наказанию - 15 годам лишения свободы.