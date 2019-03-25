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Изъять грузинский лимонад из продажи в РК просят карагандинские общественники

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:32
Изъять грузинский лимонад из продажи в РК просят карагандинские общественники
Фото: northdeltadentist.ca
Общественники Караганды обратились к главному санитарному врачу Казахстана с просьбой изъять из продажи в Казахстане детский лимонад грузинского производства, передает корреспондент Today.kz.

Речь идет о "натуральном" детском лимонаде АО "Ломиси", в котором, по информации общественников, выявлено два вредных для здоровья красителя – тартразин (Е 102) и азорубин (Е 122).

"К нам обратились двое граждан с жалобами на содержание лимонада. Их дети употребили напиток, и их языки окрасились, хотя в характеризующих данных не было информации о применении красителей при изготовлении лимонада", – говорит председатель карагандинского общества по защите прав потребителей "Гарант" Жаслан Айтмагамбетов.

Изъять грузинский лимонад из продажи в РК просят карагандинские общественники


Фото предоставлено обществом по защите прав потребителей "Гарант"

Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения, общественники обратились в Алматинскую аккредитованную лабораторию. Именно лабораторное заключение показало наличие в напитке тартразина и азорубина.

"На основании технического регламента таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», производитель обязан сообщить потребителю о наличии небезопасного красителя в напитке, указав на таре предупреждающую надпись. Однако эти сведения от потребителя утаили. Фактически на этикетке указана надпись: "Натуральный газированный прохладительный напиток", что не соответствует действительности", – пояснил Жаслан Айтмаганбетов.

Официальное письмо с просьбой изъять продукцию как несоответствующую техническому регламенту направлено в Комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения.
Источник: today.kz
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