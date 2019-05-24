Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что уходит в отставку 7 июня, сообщает Reuters.
Она покинет пост главы правительства и главы консервативной партии вскоре после визита в страну президента США Дональда Трампа, который запланирован на 3 июня.
После ее ухода политики выберут нового лидера. Основным кандидатом в преемники считается бывший глава МИД страны Борис Джонсон. Он уже рассказал о том, что планирует выдвигаться. В числе других потенциальных кандидатов называют нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, главу МВД Саджида Джавида и бывшего лидера палаты общин Андреа Лидсом.
Последняя 22 мая подала в отставку, выразив таким образом несогласие с позицией Мэй по выходу страны из Евросоюза. По ее мнению, Великобритания не восстановит суверенитет, проведя Brexit на нынешних условиях.
8 мая сообщалось, что премьер уйдет в отставку не ранее осени этого года: она собиралась оставаться на посту до cъезда партии, который пройдет в сентябре.
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