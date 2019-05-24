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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Тереза Мэй объявила об отставке

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 14:54
Тереза Мэй объявила об отставке
Фото: Jack Taylor / Getty Images
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что уходит в отставку 7 июня, сообщает Reuters.

Она покинет пост главы правительства и главы консервативной партии вскоре после визита в страну президента США Дональда Трампа, который запланирован на 3 июня.

После ее ухода политики выберут нового лидера. Основным кандидатом в преемники считается бывший глава МИД страны Борис Джонсон. Он уже рассказал о том, что планирует выдвигаться. В числе других потенциальных кандидатов называют нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, главу МВД Саджида Джавида и бывшего лидера палаты общин Андреа Лидсом.

Последняя 22 мая подала в отставку, выразив таким образом несогласие с позицией Мэй по выходу страны из Евросоюза. По ее мнению, Великобритания не восстановит суверенитет, проведя Brexit на нынешних условиях.

8 мая сообщалось, что премьер уйдет в отставку не ранее осени этого года: она собиралась оставаться на посту до cъезда партии, который пройдет в сентябре.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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  • tatiana1303
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:49
реальная политическая жизнь у них.
не то что в некоторых "банановых" республиках
 
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  • arelav_74
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 15:39
Шо... и "Новичок" со Скрипалями не помогли?
Единственная жертва этой полоумной тётки - кошки... которых убили спецслужбы мелкобритани.
 
 

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