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МВД хочет перевести школы под квалифицированную охрану

Просмотров:185 Опубликовано: Сегодня, 15:44
МВД хочет перевести школы под квалифицированную охрану
Фото из открытых источников
Председатель комитета административной полиции Максат Байболов в кулуарах МВД сообщил, что профессиональная охрана может появится также в колледжах и университетах страны. Такая возможность на сегодня прорабатывается с министерством образования и науки, передает NUR.KZ.

«На сегодняшний день большое внимание уделяется безопасности организаций образования. В текущем году с министерством образования и науки нами были выработаны совместные мероприятия по безопасности в школах.

Был определен перечень запрещенных предметов, которые нельзя проносить в школы учащимся. После последних событий, когда мы наблюдали жестокие, хулиганские поступки в стенах школ, нами такие предложения инициируются, чтобы руководители всех образовательные учреждений заключали договоры с частными охранными организациями на охрану таких объектов.

Сейчас в школах по-разному. Есть просто сторожи. Если кто-то заходил в школы, многие знают, что просто сидят там пожилые люди. Все-таки это место массового скопления детей, поэтому безопасность, мы считаем, должна быть обеспечена», - сказал он.

Оплачивать охранные услуги, по его словам, будут сами школы.

«Это будет в рамках договора и в рамках предусмотренных средств. Даже сейчас органы образования оплачивают работу сторожей, у них предусмотрен фонд оплаты из бюджета. Поэтому, я думаю, эти вопросы также будут параллельно решаться», - сказал спикер.

Между тем, данная норма не будет обязательной для школ и будет решаться руководством организаций образования совместно с родителями.

«Это необязательная мера. Руководители образовательных учреждений будут сами на свое усмотрение решать», - резюмировал Максат Байболов.
Источник: nur.kz
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Комментарии ( 3 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:01
Цитата: нашевсе
Рамки надо поставить на входах и охранников мущин.


Иногда по работе приходится заходить в школьные столовые. Спокойно прохожу через их служебный вход,ни кому до меня нет дела там, все занимаются своим делом.
 
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нашевсе (Посетители) Сегодня, 17:34
Рамки надо поставить на входах и охранников мущин.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:50
довели страну горе-руководители.
детей за семь заборов прячем.
 
 

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