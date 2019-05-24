МВД хочет перевести школы под квалифицированную охрану

Председатель комитета административной полиции Максат Байболов в кулуарах МВД сообщил, что профессиональная охрана может появится также в колледжах и университетах страны. Такая возможность на сегодня прорабатывается с министерством образования и науки, передает NUR.KZ.
«На сегодняшний день большое внимание уделяется безопасности организаций образования. В текущем году с министерством образования и науки нами были выработаны совместные мероприятия по безопасности в школах.
Был определен перечень запрещенных предметов, которые нельзя проносить в школы учащимся. После последних событий, когда мы наблюдали жестокие, хулиганские поступки в стенах школ, нами такие предложения инициируются, чтобы руководители всех образовательные учреждений заключали договоры с частными охранными организациями на охрану таких объектов.
Сейчас в школах по-разному. Есть просто сторожи. Если кто-то заходил в школы, многие знают, что просто сидят там пожилые люди. Все-таки это место массового скопления детей, поэтому безопасность, мы считаем, должна быть обеспечена», - сказал он.
Оплачивать охранные услуги, по его словам, будут сами школы.
«Это будет в рамках договора и в рамках предусмотренных средств. Даже сейчас органы образования оплачивают работу сторожей, у них предусмотрен фонд оплаты из бюджета. Поэтому, я думаю, эти вопросы также будут параллельно решаться», - сказал спикер.
Между тем, данная норма не будет обязательной для школ и будет решаться руководством организаций образования совместно с родителями.
«Это необязательная мера. Руководители образовательных учреждений будут сами на свое усмотрение решать», - резюмировал Максат Байболов.
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