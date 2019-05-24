Назарбаеву присвоили еще один пожизненный статус

Нурсултану Назарбаеву присвоили пожизненный статус Почетного председателя Тюркского совета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента.
Первый Президент встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Глава МИД Турецкой Республики сообщил, что в соответствии с принятым решением лидеров государств Тюркского совета за значительный вклад в развитие стран тюркского мира Нурсултану Назарбаеву был присвоен пожизненный статус Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет. - Прим.).
Назарбаев отметил важность сохранения и дальнейшего углубления сотрудничества между двумя братскими странами.
"С первых дней независимости Турция всегда поддерживала нас. Наши государства и народы очень близки друг к другу. Мы ввели безвизовый режим между двумя странами. Отношения Казахстана и Турции крепнут год от года. Уверен, что этот курс будет продолжен", - сказал Первый Президент.
Нурсултан Назарбаев также подчеркнул необходимость развития межгосударственных связей в рамках Тюркского совета.
"Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в целях развития и укрепления связей между тюркскими народами. Данную работу следует продолжать. Я буду оказывать всестороннюю поддержку", - сказал Первый Президент Казахстана.
Мевлют Чавушоглу поприветствовал Елбасы и от имени Президента Реджепа Эрдогана пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Турцию в ближайшее время.
"Мы приветствуем, что вы в качестве Елбасы, председателя Совета Безопасности, руководителя партии Nur Otan продолжаете активно работать во благо народа Казахстана. Нам хорошо известно, какой колоссальный труд вы вложили во имя процветания своей страны и развитие двусторонних отношений", - отметил министр иностранных дел Турецкой Республики.
В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Кроме того, на сайте Акорды сообщается, что Президент Касым-Жомарт Токаев также принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. В ходе встречи Глава государства отметил, что казахстанско-турецкие отношения динамично развиваются в духе дружбы, взаимопонимания и сотрудничества.
"У нас очень близкие отношения, имеющие глубокие исторические корни. Значительный личный вклад в их укрепление внес Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Сегодня товарооборот между нашими странами составляет около 2 миллиардов долларов, на рынке Казахстана успешно работают многие турецкие компании. Мы разделяем общее видение по широкому кругу вопросов международной повестки дня, включая взаимодействие в рамках многосторонних организаций", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава МИД Турции поблагодарил Президента за встречу и отметил конструктивный характер стратегического партнерства двух стран. Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы также пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве Председателя.
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