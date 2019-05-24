Назарбаеву присвоили еще один пожизненный статус

Нурсултану Назарбаеву присвоили пожизненный статус Почетного председателя Тюркского совета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента.



Первый Президент встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.



Глава МИД Турецкой Республики сообщил, что в соответствии с принятым решением лидеров государств Тюркского совета за значительный вклад в развитие стран тюркского мира Нурсултану Назарбаеву был присвоен пожизненный статус Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет. - Прим.).



Назарбаев отметил важность сохранения и дальнейшего углубления сотрудничества между двумя братскими странами.



"С первых дней независимости Турция всегда поддерживала нас. Наши государства и народы очень близки друг к другу. Мы ввели безвизовый режим между двумя странами. Отношения Казахстана и Турции крепнут год от года. Уверен, что этот курс будет продолжен", - сказал Первый Президент.



Нурсултан Назарбаев также подчеркнул необходимость развития межгосударственных связей в рамках Тюркского совета.



"Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в целях развития и укрепления связей между тюркскими народами. Данную работу следует продолжать. Я буду оказывать всестороннюю поддержку", - сказал Первый Президент Казахстана.



Мевлют Чавушоглу поприветствовал Елбасы и от имени Президента Реджепа Эрдогана пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Турцию в ближайшее время.



"Мы приветствуем, что вы в качестве Елбасы, председателя Совета Безопасности, руководителя партии Nur Otan продолжаете активно работать во благо народа Казахстана. Нам хорошо известно, какой колоссальный труд вы вложили во имя процветания своей страны и развитие двусторонних отношений", - отметил министр иностранных дел Турецкой Республики.



В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Кроме того, на сайте Акорды сообщается, что Президент Касым-Жомарт Токаев также принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. В ходе встречи Глава государства отметил, что казахстанско-турецкие отношения динамично развиваются в духе дружбы, взаимопонимания и сотрудничества.



"У нас очень близкие отношения, имеющие глубокие исторические корни. Значительный личный вклад в их укрепление внес Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Сегодня товарооборот между нашими странами составляет около 2 миллиардов долларов, на рынке Казахстана успешно работают многие турецкие компании. Мы разделяем общее видение по широкому кругу вопросов международной повестки дня, включая взаимодействие в рамках многосторонних организаций", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Глава МИД Турции поблагодарил Президента за встречу и отметил конструктивный характер стратегического партнерства двух стран. Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы также пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве Председателя.