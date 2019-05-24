Казахстану предложили экспортировать марихуану

Ее планируют исключить из списка наркотических и запрещенных веществ.



По данным, опубликованным в открытых источниках, Всемирная организация здравоохранения готова признать марихуану в качестве лекарственного средства. Ее планируют исключить из списка наркотических и запрещенных веществ. Тему обсудили на XVI Евразийском медиафоруме в Алматы, передает Zakon.kz.



Признаниe того факта, что марихуана безопасна, способно изменить многое, а ее легализация станет вопросом времени. Вопросы легализации марихуаны в повестке XVI Евразийского медиафорума появились неслучайно. Несколько лет назад организатор медиафорума, спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева первая подняла этот вопрос. Новый виток дискуссии прошел при участии казахстанских и международных экспертов.



Каннабис используется в медицинских целях, он не дает интоксикации. Но его употребляют как наркотик. Поэтому правительства большинства стран запрещают его свободную продажу, в том числе и Казахстан.



- Контроль над поведением, эмоциями, под действием наркотических средств измененный. Есть три стадии. Если человек переживает первые две стадии, агрессии не будет, но большинство людей употребляет в развлекательных целях каннабис до третьей стадии, когда возникают галлюцинации. И что ему там привидится, неизвестно. Под воздействием галлюцинаций человек полностью теряет контроль и может легко совершить все, что угодно. Ко мне чаще всего приходят пациенты на третьей стадии и сами говорят, что после употребления могут делать все, что угодно, - рассказала психотерапевт, глава Центра лечения неврозов и болезни Альцгеймера Жибек Жолдасова.



Люди, которые продают каннабис, действуют нелегально, это наркодилеры. Партнер по коммуникациям Альянса Smart Approaches to Marijuana Уилл Джонс Третий считает, что применение регулируемой системы продажи каннабиса даст возможность следить за доступом к продукту, его качеством, и не допустить, чтобы наркодилеры вместе с каннабисом продавали другие наркотические вещества, о легализации которых речи нет.



- Самый плохой сценарий - если миллиарды долларов будут идти в руки нелегальных индустрий, которые будут использовать их в преступных целях, - сказал он.



Президент общественного фонда “Амансаулык” Бахыт Туменова из зала также высказалась о проблеме.



- Политика борьбы с наркотиками на протяжении всей истории человечества ничего не давала. Когда Колумб открыл Америку, он завез в Европу табак. В 16-17 веках в России вводили смертную казнь за употребление табака, но, как мы видим, это ни к чему не привело. Мое отношение как правозащитника - что право выбора остается за человеком. Как говорили сегодня, в организме человека есть такие точки, которые отвечают за ощущение благополучия. Но если мир несовершенен, идут войны, процветает бедность, есть большие проблемы, человек начинает искать успокоение в наркотических препаратах, и ничего с этим невозможно сделать, потому что мир несовершенен. С этой точки зрения к употребляющим наркотики нельзя относиться как к преступникам, вина всего людского сообщества есть,



Она предлагает не запрещать, а честно говорить о вреде наркотиков, алкоголя, но если это случилось, то относиться к наркоманам, алкоголикам как к пациентам, а не как к нарушителям закона.



- В Казахстане более 120 тыс. инъекционных наркоманов. Дорогу открыть тем, кто хочет избавиться от этого, это метадоновая терапия. Все, кто курит, зависят от никотина, переходить на электронные сигареты, менее вредные. То есть важно придерживаться концепции снижения вреда. Должен быть научный подход, надо учитывать реальную ситуацию, - сказала Бахыт Туменова.



Британский исследователь выявил, что напитки с высоким содержанием алкоголя более опасны, чем наркотики, но государство борется с наркотиками, при этом доступ к алкоголю практически свободный.



- Я пришел к выводу, что марихуана - единственное растение из списка наркотических, которое имеет медицинское назначение. Забудем о легализации, мы говорим о регулировании. Есть множество растений с медицинским назначением, фармакология их применяет. Позвольте нам применять марихуану тоже! Казахстан - отличное место, поскольку здесь есть природные очаги произрастания. Если следовать всем требованиям сельскохозяйственной практики, то это бинго для страны, вы можете экспортировать. Важно просто регулировать эту сферу, - считает профессор кафедры фармацевтической биологии Люблянского университета Борут Штрукель.



Стигма в отношении марихуаны проходит, и сейчас самое время, чтобы каждая страна пришла к собственному решению по той политике, которая будет соответствующей для людей в этой стране и тщательно регулировать систему. С другой стороны, легализация марихуаны увеличит нагрузку на здравоохранение в целом. Обсуждение продолжается за рамками форума.