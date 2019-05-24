Удивительные способности человека

Молодая норвежка, мечтающая стать лошадью, легко бегает на четвереньках



Норвежская девушка Айла Кирстин стала недавно настоящей интернет-сенсацией после того, как продемонстрировала пользователям Всемирной паутины свои весьма необычные навыки. (esoreiter.ru)

Дело в том, что наша героиня с раннего детства научилась бегать на четвереньках рысью, галопом и иноходью, а также с легкостью перепрыгивать через различные препятствия, прямо как лошадь. Включив представленную ниже видеозапись, вы сможете увидеть это причудливое зрелище собственными глазами.



Загрузив в «Твиттер» и «Инстаграм» несколько таких роликов, норвежка даже не подозревала, что уже через неделю они соберут десятки миллионов просмотров и станут «вирусными». Бегая и прыгая на четвереньках, девушка настолько правдоподобно изображает животное, что многие пользователи Сети посчитали данные кадры немного жутковатыми. Комментаторы пишут, что наверняка именно так будет передвигаться человек вроде Маугли, воспитанный животными.







Айла рассказала интернет-изданию «Insider», что мечтает стать животным как минимум с трехлетнего возраста. Поначалу она хотела быть собакой, однако затем подружилась с лошадьми и поняла, что желает походить своим поведением только на них. Ладони Кирстин давно загрубели и позволяют ей предаваться любимому занятию, не раня руки о землю или асфальт. В обычной жизни она ходит на двух ногах, как и все мы, однако в свободное время нередко предпочитает передвигаться, как животное.



Завсегдатаи виртуального пространства уже дали нашей героине прозвище Женщина-лошадь, что, по мнению Айлы, больше похоже на имя какого-нибудь мифического существа из индейского фольклора. На насмешки над своим хобби она не обращает внимания ни в Сети, ни в реальной жизни.