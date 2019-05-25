Владельцев жилья в Казахстане ждут новые налоговые изменения

В Казахстане предлагают объединить имущественный и земельный налоги, передает LS.



В концепции проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения" поясняется, что 95,6% из общего количества физических лиц-плательщиков налога на имущества имеют объекты с оценочной стоимостью до 10 млн тенге.



При этом по данным лицам доля налоговых поступлений составляет 44,6%.



Как сообщается, затраты на администрирование по каждому объекту одинаковые. В целях эффективности налогообложения предлагается комплекс мер.



Законотворцы предлагают объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты). А для собственников многоквартирных жилых домов земельный налог хотят и вовсе отменить в связи с тем, что на сбор этого незначительного по своему размеру налога нужны большие затраты на администрирование в связи с большим количеством объектов и сложностью расчетов.



Также чиновники предлагают освободить от налога на имущество физических лиц, владеющих домами, оценочная стоимость которых не превышает 10 млн тенге.



При этом предлагается установить сбор за регистрацию недвижимого имущества с физических лиц в размере 10 МРП (25,2 тыс. тенге) за каждое регистрационное действие с определением его поступления в местные бюджеты.