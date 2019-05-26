ЧП на батуте: один ребенок скончался, двое госпитализированы в Караганде

Надувной батут порывистым ветром опрокинуло в центральном парке в Караганде. Один ребенок скончался и двое госпитализированы, передает Today.kz.



ЧП произошло примерно в 16:00.

Очевидцы сообщили, что ветер поднял батут в воздух и бросил на землю в сторону железной кабины с кассой. От полученных травм скончался 11-летний ребенок.



"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас изымается вся документация по эксплуатации", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.



Как сообщает корреспондент Today.kz, надувные батуты на других площадках в городе прекратили работу.



Разрешение на установку надувных аттракционов на улицах и в парках выдают акиматы.

Фотография - Трагедию на батуте в Караганде прокомментировали в КЧС МВД РК.





О пострадавших в центральном парке культуры Караганды детях сообщили в КЧС МВД РК, передает Today.kz.



По данным ведомства, в результате опрокидывания надувного батута на близ расположенный киоск погиб ребенок 2007 года рождения.



"Двое детей 2004 и 2012 годов рождения госпитализированы в больницу с различными переломами", – говорится в сообщении.



В КЧС напомнили, что разрешение на установку надувных аттракционов на улицах и в парках выдают акиматы. На территориях ТРЦ батуты появляются на основании договора аренды между двумя хозяйствующими субъектами.



"Комитет по ЧС МВД просит родителей при ветреных погодных условиях ограничивать выход детей на уличные батуты во избежание их травматизма и несчастных случаев", – обратились в ведомстве.