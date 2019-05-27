Владельцем перевернувшегося батута оказался начальник госоргана в Караганде

Стали известны некоторые детали расследования.



Государственным служащим, занимающим руководящий пост в одном из структурных региональных подразделений Комитета по ЧС, оказался хозяин перевернутого ветром батута в Караганде, передает корреспондент Today.kz.



"Он госслужащий, это правда. Другую информацию озвучить не можем на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса "недопущение разглашения данных досудебного расследования", – сообщили в департаменте полиции Караганды.

В подразделении, которым руководит 40-летний чиновник, информацию подтвердили.



"Он действительно наш начальник. О батуте и задержании ничего комментировать не будем", – сообщили в ведомстве.



Известно, что хозяйкой батута объявила себя супруга чиновника. Но следственные органы установили, что фактически всеми организационными вопросами по эксплуатации и перевозке батута занимался именно ее муж – начальник госоргана.



Напомним, трагедия произошла 25 мая в центральном парке Караганды. Поток сильного ветра перевернул батут, на котором играли дети. В итоге 11-летний мальчик скончался на месте. Двое ребят госпитализированы и находятся в реанимации.



Случившееся прокомментировали в Комитете по ЧС, напомнив, что разрешение на установку надувных аттракционов на улицах и в парках выдают акиматы.



В управлении парками заявили об отсутствии юридических отношений с хозяином батута.



26 мая стало известно, что хозяином батута оказался 40-летний мужчина. Он водворен в изолятор временного содержания. Дело расследуется по части 3 статьи 306 УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".