Владельцем перевернувшегося батута оказался начальник госоргана в Караганде

Государственным служащим, занимающим руководящий пост в одном из структурных региональных подразделений Комитета по ЧС, оказался хозяин перевернутого ветром батута в Караганде, передает корреспондент Today.kz.
"Он госслужащий, это правда. Другую информацию озвучить не можем на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса "недопущение разглашения данных досудебного расследования", – сообщили в департаменте полиции Караганды. В подразделении, которым руководит 40-летний чиновник, информацию подтвердили.
"Он действительно наш начальник. О батуте и задержании ничего комментировать не будем", – сообщили в ведомстве.
Известно, что хозяйкой батута объявила себя супруга чиновника. Но следственные органы установили, что фактически всеми организационными вопросами по эксплуатации и перевозке батута занимался именно ее муж – начальник госоргана.
Напомним, трагедия произошла 25 мая в центральном парке Караганды. Поток сильного ветра перевернул батут, на котором играли дети. В итоге 11-летний мальчик скончался на месте. Двое ребят госпитализированы и находятся в реанимации.
Случившееся прокомментировали в Комитете по ЧС, напомнив, что разрешение на установку надувных аттракционов на улицах и в парках выдают акиматы.
В управлении парками заявили об отсутствии юридических отношений с хозяином батута.
26 мая стало известно, что хозяином батута оказался 40-летний мужчина. Он водворен в изолятор временного содержания. Дело расследуется по части 3 статьи 306 УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".
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