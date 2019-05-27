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Чемпионами мира по хоккею стали финны

Просмотров:329 Опубликовано: Сегодня, 08:12
Чемпионами мира по хоккею стали финны
Фото: russian.rt.com
Сборная России выиграла матч за третье место.

Хоккеисты сборной Финляндии обыграли канадцев в финале чемпионата мира-2019 и стали трехкратными обладателями титула. Матч завершился со счетом 3:1, передает Today.kz.

Дубль у финнов оформил Марко Анттила, еще одну шайбу в ворота канадцев забросил Харри Песонен. У соперников отличился защитник Ши Теодор.

В матче за третье место сильнее оказалась сборная России. Основное время игры против команды Чехии закончилось вничью – 2:2. В серии буллитов подопечные Ильи Воробьева были более точны. Российская команда в пятый раз завоевала бронзу чемпионата мира.

Также определен состав символической сборной ЧМ. В нее вошли вратарь Андрей Василевский (Россия), защитники Филип Гронек (Чехия) и Микко Лехтонен (Финляндия), нападающие Якуб Ворачек (Чехия), Вильям Нюландер (Швеция) и Марк Стоун (Канада).
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 10:04
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