Чемпионами мира по хоккею стали финны

Хоккеисты сборной Финляндии обыграли канадцев в финале чемпионата мира-2019 и стали трехкратными обладателями титула. Матч завершился со счетом 3:1, передает Today.kz.
Дубль у финнов оформил Марко Анттила, еще одну шайбу в ворота канадцев забросил Харри Песонен. У соперников отличился защитник Ши Теодор.
В матче за третье место сильнее оказалась сборная России. Основное время игры против команды Чехии закончилось вничью – 2:2. В серии буллитов подопечные Ильи Воробьева были более точны. Российская команда в пятый раз завоевала бронзу чемпионата мира.
Также определен состав символической сборной ЧМ. В нее вошли вратарь Андрей Василевский (Россия), защитники Филип Гронек (Чехия) и Микко Лехтонен (Финляндия), нападающие Якуб Ворачек (Чехия), Вильям Нюландер (Швеция) и Марк Стоун (Канада).
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.