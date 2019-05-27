Чемпионами мира по хоккею стали финны

Сборная России выиграла матч за третье место.



Хоккеисты сборной Финляндии обыграли канадцев в финале чемпионата мира-2019 и стали трехкратными обладателями титула. Матч завершился со счетом 3:1, передает Today.kz.



Дубль у финнов оформил Марко Анттила, еще одну шайбу в ворота канадцев забросил Харри Песонен. У соперников отличился защитник Ши Теодор.



В матче за третье место сильнее оказалась сборная России. Основное время игры против команды Чехии закончилось вничью – 2:2. В серии буллитов подопечные Ильи Воробьева были более точны. Российская команда в пятый раз завоевала бронзу чемпионата мира.



Также определен состав символической сборной ЧМ. В нее вошли вратарь Андрей Василевский (Россия), защитники Филип Гронек (Чехия) и Микко Лехтонен (Финляндия), нападающие Якуб Ворачек (Чехия), Вильям Нюландер (Швеция) и Марк Стоун (Канада).