Солиста "Дос-Мукасан" оштрафовали за инцидент в аэропорту

Солиста группы "Дос-Мукасан" Мурата Кусаинова оштрафовали за мелкое хулиганство, передает Tengrinews.kz.



Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном административном суде Нур-Султана. Мурата Кусаинова оштрафовали на 12 625 тенге (5 МРП) за мелкое хулиганство.



Суд установил, что Кусаинов при прохождении досмотра в аэропорту выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников таможенного досмотра, тем самым проявил неуважение к обществу, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц.



Музыкант не оспаривал факта и обстоятельств совершенного правонарушения, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, штраф обязался уплатить. Назначая Кусаинову штраф, суд принял во внимание, что правонарушение было совершено им впервые.



Инцидент произошел 14 апреля во время посадки на самолет рейса КС 852 по направлению Нур-Султан - Алматы. Как заявляли ранее в компании "Эйр Астана", Кусаинов громко разговаривал и нецензурно выражался.



Солист легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Мурат Кусаинов рассказал свою версию случившегося в аэропорту Нур-Султана.