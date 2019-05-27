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Справку о пенсионных накоплениях казахстанцы теперь могут получать через Egov.kz

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:39
Справку о пенсионных накоплениях казахстанцы теперь могут получать через Egov.kz
Фото с сайта fcis.kz
Справка о пенсионных накоплениях стала доступнее для казахстанцев. Теперь ее можно получить через портал электронного правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

"Специально для удобства граждан Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан упростило процедуру получения государственной услуги "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда" (т.н. справка о пенсионных накоплениях). Государственная услуга оказывается НАО "ГК "Правительство для граждан", - говорится в сообщении.

По словам вице-министра труда и социальной защиты населения РК Наримана Мукушева, это позволит уменьшить нагрузку на центры обслуживания населения и минимизирует коррупционные риски.

"Министерство труда и социальной защиты населения постоянно совершенствует свою деятельность, и в частности, продолжает процесс цифровизации. Получение справки о пенсионных накоплениях посредством портала egov.kz – еще один шаг на пути к переходу на безбумажный документооборот", - отметил Мукушев.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через Государственную корпорацию и веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz.

Срок оказания государственной услуги с момента сдачи пакета документов в Госкорпорацию, а также при обращении на портал составляет 10 минут.

"В настоящее время услугополучатели могут получить данную услугу на портале электронного правительства не только с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), но и с помощью одноразового пароля, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала", - добавили в пресс-службе.
Источник: kazpravda.kz
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