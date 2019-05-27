Справку о пенсионных накоплениях казахстанцы теперь могут получать через Egov.kz

Справка о пенсионных накоплениях стала доступнее для казахстанцев. Теперь ее можно получить через портал электронного правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
"Специально для удобства граждан Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан упростило процедуру получения государственной услуги "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда" (т.н. справка о пенсионных накоплениях). Государственная услуга оказывается НАО "ГК "Правительство для граждан", - говорится в сообщении.
По словам вице-министра труда и социальной защиты населения РК Наримана Мукушева, это позволит уменьшить нагрузку на центры обслуживания населения и минимизирует коррупционные риски.
"Министерство труда и социальной защиты населения постоянно совершенствует свою деятельность, и в частности, продолжает процесс цифровизации. Получение справки о пенсионных накоплениях посредством портала egov.kz – еще один шаг на пути к переходу на безбумажный документооборот", - отметил Мукушев.
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через Государственную корпорацию и веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz.
Срок оказания государственной услуги с момента сдачи пакета документов в Госкорпорацию, а также при обращении на портал составляет 10 минут.
"В настоящее время услугополучатели могут получить данную услугу на портале электронного правительства не только с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), но и с помощью одноразового пароля, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала", - добавили в пресс-службе.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.