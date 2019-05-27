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Курс биткоина вырос до максимальной отметки с начала года

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 13:36
Курс биткоина вырос до максимальной отметки с начала года
Фото из открытых источников
Bitcoin должен быть в портфеле каждого инвестора - Марк Юско.

27 мая первая криптовалюта обновила максимум 2019 года, в прошлый раз ее цена была такой же высокой 12 месяцев назад, передает РБК.

Среднерыночная цена Bitcoin установила новый годовой максимум в $8846 утром 27 мая. В последний раз первая криптовалюта торговалась на этом уровне больше 12 месяцев назад — 11 мая 2018 года. За последние несколько месяцев ее курс увеличился на 159%.

На данный момент доля первой криптовалюты на рынке цифровых денег составляет 57,3% при капитализации актива в $154 млрд. Объем торгов монетой находится на отметке в $30 млрд, за прошедшие сутки он увеличился на 43%.

Ранее генеральный директор инвестиционной компании Morgan Creek Марк Юско заявил, что Bitcoin должен быть в портфеле каждого инвестора. Эксперт уверен, что вложения в первую криптовалюту по результатам значительно превзойдут S&P 500.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Штирлиц (Посетители) Сегодня, 15:59
Мдааа...
Трагедия для блондинки...
Вроде бы в биткоинах денег много, а как потратить - не знаешь.
 
 

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