Курс биткоина вырос до максимальной отметки с начала года

Bitcoin должен быть в портфеле каждого инвестора - Марк Юско.
27 мая первая криптовалюта обновила максимум 2019 года, в прошлый раз ее цена была такой же высокой 12 месяцев назад, передает РБК.
Среднерыночная цена Bitcoin установила новый годовой максимум в $8846 утром 27 мая. В последний раз первая криптовалюта торговалась на этом уровне больше 12 месяцев назад — 11 мая 2018 года. За последние несколько месяцев ее курс увеличился на 159%.
На данный момент доля первой криптовалюты на рынке цифровых денег составляет 57,3% при капитализации актива в $154 млрд. Объем торгов монетой находится на отметке в $30 млрд, за прошедшие сутки он увеличился на 43%.
Ранее генеральный директор инвестиционной компании Morgan Creek Марк Юско заявил, что Bitcoin должен быть в портфеле каждого инвестора. Эксперт уверен, что вложения в первую криптовалюту по результатам значительно превзойдут S&P 500.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.