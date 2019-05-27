Владелец батута в Караганде уволился из ДЧС за 5 дней до трагедии

Ранее он проходил службу в подразделении службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.
Владелец батута в Караганде, где погиб ребенок, был сотрудником ДЧС, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.
Владелец батута на данный момент сотрудником службы ЧС не является. Ранее он проходил службу в подразделении службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Он уволился по собственному желанию 20 мая 2019 года. На службе он характеризовался положительно, негативных отзывов не было, - сказали в пресс-службе ДЧС.
26 мая стало известно, что 40-летний карагандинец задержан полицией за незаконную и ненадлежащую установку детского батута.
25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 часть 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции и прокуратуры Карагандинской области.
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