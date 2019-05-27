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Владелец батута в Караганде уволился из ДЧС за 5 дней до трагедии

Просмотров:321 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Владелец батута в Караганде уволился из ДЧС за 5 дней до трагедии
Фото из открытых источников
Ранее он проходил службу в подразделении службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Владелец батута в Караганде, где погиб ребенок, был сотрудником ДЧС, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

Владелец батута на данный момент сотрудником службы ЧС не является. Ранее он проходил службу в подразделении службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Он уволился по собственному желанию 20 мая 2019 года. На службе он характеризовался положительно, негативных отзывов не было, - сказали в пресс-службе ДЧС.

26 мая стало известно, что 40-летний карагандинец задержан полицией за незаконную и ненадлежащую установку детского батута.

25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 часть 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции и прокуратуры Карагандинской области.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 6 )

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Штирлиц (Посетители) Сегодня, 16:01
Сотрудник государственной службы занимался коммерческой деятельностью?
 
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  • Ян
 Orion (Посетители) Сегодня, 15:35
Скорее всего этот сотрудник и сам не знал, что уволился.
Прописанный сценарий.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • leo529
  • Orion
 Ян (Посетители) Сегодня, 15:07
Цитата: leo529
Классика (надоевшего народу) жанра!

Оскому уже набили сказками.

Сообщения удаляю не читая.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ян
  • leo529
  • Orion
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 15:02
как это все таки... по Казахстански чтоли... вот наши настоящие бренды!!!

в пору уже памятник открыть и назвать его: "Памятник бывшему сотруднику, уволившимуся за пару дней до косяка"
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • dom555
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 14:52
Знал значит, что через 5 дней произойдет, умышленное ему тогда нужно квалифицировать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Mestnyi
  • Ян
  • Orion
  • Юрий Спассков
 leo529 (Посетители) Сегодня, 14:25
Классика (надоевшего народу) жанра! smile
 
 

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