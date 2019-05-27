В Казахстане внесли изменения в правила проведения техосмотра автомобилей

В Казахстане внесены изменения в правила проведения технического осмотра автомобилей, передает Kazpravda.kz.



Как сообщает пресс-служба МИИР РК, в целях наведения порядка на рынке предоставления услуг по техническому осмотру транспорта, Комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в Закон РК "О дорожном движении" были внесены дополнения, касающиеся требований к специализированному программному обеспечению, использующемуся на станциях техосмотра.



"Впредь, владельцам станций ТО придется использовать программное обеспечение, которое будет предлагать единый оператор АО "Национальные информационные технологии". Требования к ним должны быть утверждены до июля 2019 года. Процедура прохождения техосмотра останется прежней – в этом плане для автомобилистов ничего не изменится", – говорится в сообщении.