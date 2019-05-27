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Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Просмотров:37 Опубликовано: Сегодня, 15:58
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Кадры из видео
В исправительной колонии в Одессе вспыхнули массовые беспорядки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Думская".

По некоторым данным, причиной стали плохие условия содержания. Внутри колонии забарикадировались свыше 100 человек. К учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии. Полиция задержала шестерых "сочувствующих" - из числа лиц, пришедших к колонии поддержать сидельцев. Внутри колонии работает спецназ. По факту случившегося в колонии открыто уголовное производство по статье 392 УК Украины - "действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний".

В Сети также появилось видео, предположительно из колонии, на котором заключенные жалуются на "беспредел".

Источник издания заявил, что пять дней назад в колонии отменили длительные свидания, потому что одного из сотрудников ранили ножом. Также были отменены общие приемы пищи в столовой.

"Люди начали протестовать. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение. "Учения" были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом", - заявил источник.

В результате беспорядков пострадало несколько сотрудников колонии. По информации начальника следственного управления областной полиции Сергея Шайхета, жертв и пострадавших в результате случившегося нет.

"Часть заключенных забаррикадировалась, чтобы их не били, с ними ведут переговоры", - отметил правоохранитель.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Штирлиц (Посетители) Сегодня, 16:07
Вы вот это здесь рассказываете на полном серьезе? Ничем не рискуя? Нет, Вы мне просто начинаете нравиться!
Правительство делает нам так хорошо, как мы бы им сделали на головы с тем же удовольствием.
На таких людях, как начальник колонии, земля держится. Когда они в ней зарыты.
 
 

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