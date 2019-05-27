Заключенные устроили бунт в одесской колонии

В исправительной колонии в Одессе вспыхнули массовые беспорядки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Думская".



По некоторым данным, причиной стали плохие условия содержания. Внутри колонии забарикадировались свыше 100 человек. К учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии. Полиция задержала шестерых "сочувствующих" - из числа лиц, пришедших к колонии поддержать сидельцев. Внутри колонии работает спецназ. По факту случившегося в колонии открыто уголовное производство по статье 392 УК Украины - "действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний".



В Сети также появилось видео, предположительно из колонии, на котором заключенные жалуются на "беспредел".



Источник издания заявил, что пять дней назад в колонии отменили длительные свидания, потому что одного из сотрудников ранили ножом. Также были отменены общие приемы пищи в столовой.



"Люди начали протестовать. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение. "Учения" были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом", - заявил источник.



В результате беспорядков пострадало несколько сотрудников колонии. По информации начальника следственного управления областной полиции Сергея Шайхета, жертв и пострадавших в результате случившегося нет.



"Часть заключенных забаррикадировалась, чтобы их не били, с ними ведут переговоры", - отметил правоохранитель.