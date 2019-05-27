С президентскими выборами в Казахстане далеко не все однозначно

Перед избирателями Казахстана стоит непростая задача — им предлагают одинаково интересные пути дальнейшего развития республики, что, безусловно, осложняет выбор.



В Казахстане продолжается подготовка к предстоящим выборам президента страны. И не секрет, что отечественные политологи, общественники, да и обычные граждане считают вопрос о выборе главы государства практически решенным, называя главным претендентом на этот пост Касым-Жомарта Токаева. Однако, на самом деле все далеко не так однозначно, а потому интрига сохраняется и нарастает. Как утверждают зарубежные аналитики, в нашей стране созданы все условия для того, чтобы выборы президента не превратились "в игру в одни ворота", а имеющиеся кандидаты предлагают избирателям одинаково интересные пути дальнейшего развития республики. Очередной аналитический обзор на эту тему подготовило одно из ведущих российских изданий "Аргументы и Факты".



Демократический транзит



Как пишет аналитик издания, внимание к президентским выборам в Казахстане приковано не только на всем постсоветском пространстве, но и на Западе, и на Востоке. И причина такого повышенного внимания в том, что здесь происходит полноценный демократический транзит, которого пока еще не было в государствах бывшего СССР. Казахстан недавно очень любили сравнивать с другими постсоветскими государствами — хотя и добровольный уход из власти Нурсултана Назарбаева, и начавшаяся вслед за этим подготовка к выборам продемонстрировали: различий больше, нежели общего.



Прежде всего, Назарбаев никогда не был авторитарным руководителем, который пытался бы "закатать в асфальт" демократическую оппозицию. Политические партии имели возможность эволюционно развиваться: в отличие, скажем, от Армении или Киргизии, где давление привело к обратным результатам — возникновению "цветных" революций. В Казахстане, безусловно, внешние силы тоже неоднократно предпринимали попытки "раскачать" ситуацию (достаточно вспомнить локальные конфликты в Жанаозене в 2011 году или в Атырау в 2016 году), но они не приводили к сколько-либо значимым результатам.



"Нужны изменения, нужен новый подход, новое поколение. Следующая трансформация, спокойная, без политических потрясений — я считаю, что это правильный выход из положения!" — прокомментировал Назарбаев готовящийся демократический транзит.



И власти страны сделали все возможное, чтобы в кампании могли участвовать все желающие кандидаты — представители любых полей политического спектра. Центризбирком Казахстана уже аккредитовал на выборах 67 международных наблюдателей, в том числе делегации от Межпарламентской ассамблеи СНГ и БДИПЧ ОБСЕ: они отмечают высокий уровень соблюдения демократических процедур. А главное — отсутствие скандалов и конфликтов, которые, например, еще недавно сотрясали Украину.



Кроме того, предстоящие выборы вообще во многом уникальные — и по количеству участников (никогда еще в кампании не участвовало семь кандидатов), и по их "новизне".



Альтернатива есть



Может показаться, что победа Касым-Жомарта Токаева, официально поддержанного Нурсултаном Назарбаевым, вопрос практически решенный. Действительно, он представляет правящую партию "Нур Отан", и в своей предвыборной платформе опирается на интересы общественной коалиции, сложившейся вокруг евразийских идей Елбасы. Программа состоит из трех блоков и называется, соответственно: "Благополучие для всех! Преемственность, справедливость, прогресс".



В своей программе Токаев не избегает говорить о самых болевых проблемах казахстанского общества, которые до сих пор так и не удалось решить: отток работоспособного населения за рубеж, высокая коррупция, низкая доступность социальных услуг.



На самом деле, с победой Токаева далеко не все однозначно. Ведь в республике есть и иные влиятельные политики, которые представляют альтернативные точки зрения на развитие Казахстана.



Шаг в экономическую независимость



Впервые с момента провозглашения независимости Казахстана в президентских выборах принимает участие женщина — депутат от партии "Ак Жол" 58-летняя Дания Еспаева. И у нее имеется проработанная экономическая программа, которая основана на трех базовых принципах: деофшоризация и борьба с коррупцией; национальная независимость в экономике; развитие конкуренции и повышение роли малого и среднего предпринимательства.



"Залогом лучшей жизни являются не чиновники, а рыночная экономика, демократия и социальная справедливость", — считает Еспаева, которая сама прошла путь от простой сельской девчонки до успешного топ-менеджера банковского сектора.



Даешь финансовое равноправие!



На расширение своей электоральной базы претендует кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) 58-летний Жамбыл Ахметбеков. Он имеет давний опыт в публичной политике и его идеи, на фоне ренессанса национал-популистской риторики, которая за последние годы уже привела к власти многих лидеров в Западной Европе, Азии и Латинской Америке, крайне востребованы.



Для широких слоев населения идеи, которые провозглашает Ахметбеков, весьма доходчивы, а потому популярны — это, в частности, введение налога на роскошь, борьба с бедностью, деофшоризация и деолигархизация.



"Труд простого рабочего у нас катастрофически недооценен, и так сложилось во многом по вине частных корпораций, чью социальную политику недостаточно строго контролировало государство", — отмечает Ахметбеков.



Что касается внешней политики, то он выступает за более тесную экономическую интеграцию с соседними странами, в частности, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также Ахметбеков намерен продолжать программы "Нурлы жер" и развивать китайскую инициативу "Один пояс — один путь", которая может принести значительные дивиденды Казахстану.



За родной казахский язык



Иной спектр политического поля представляет кандидат в президенты от движения "Улт тагдары" ("Судьба нации") 55-летний Амиржан Косанов, который выступает за тесную европейскую интеграцию Казахстана. Одна из основ его предвыборной платформы — это полная декоммунизация и десоветизация Казахстана, что, естественно, подразумевает и разрыв социально-экономических связей с Россией (Косанов — противник Евразийского экономического союза).



Уделяет он особое внимание свободе слова, прессы и митингов, а также ратует за усиление роли казахского языка. Для этого Косанов собирается инициировать новый закон "О государственном языке" и законодательно определить перечень профессий, для которых владение казахским будет обязательным.



Политологи не сомневаются, что именно Косанов сумеет собрать голоса людей, недовольных действиями центральных и местных властей (полиции, прокуратуры, судов, акиматов).



Власть — человеку труда



Одно из крупнейших общественных объединений в стране — Федерация профсоюзов Казахстана — выдвинуло Амангельды Тапсихова, который имеет большой опыт работы и на госслужбе, и в бизнесе. И этот опыт может ему всерьез пригодиться, поскольку свою предвыборной программу под названием "Время работать!" Тапсихов строит на соблюдении интересов трудящихся.



На платформе ФПРК он предлагает конкретные механизмы по возвращению в страну капитала, вывезенного недобросовестными работодателями, а также повышения безопасности условий труда. Кандидат разрабатывает госпрограмму "Безопасный труд", направленную на реализацию концепции "нулевого" травматизма, опираясь на международный опыт.



Также борется Тапсихов за изменение Трудового кодекса, чтобы упростить процедуру выдвижения работниками требований, расширив тем самым возможности проведения коллективных примирительных процедур. "Мы не за забастовки, мы за решение проблем работников", — говорит Тапсихов.



Защитим права сельчан!



Партия "Ауыл" на выборах поддержала Толеутая Рахимбекова, который делает акцент на развитии глубинки: он, в частности, предлагает принять государственную программу развития сел, которая позволит уравнять их с городами. Идеи Рахимбекова, несомненно, крайне актуальны для страны, 43% населений которой проживают на селе.



Ранее работавший акимом Сатпаева, заместителем акима Карагандинской области, вице-министром сельского хозяйства, он прекрасно знает "узкие места" государственного управления. При этом Рахимбеков очень активен в социальных сетях, а широкую известность как политик национального масштаба получил в ходе полемики с министром сельского хозяйства о путях развития АПК страны.



Рахимбеков — сторонник протекционизма в демографической политике: он уже заявил, что в случае победы на выборах приложит максимум усилий для решения проблем многодетных семей. Также он намерен гарантированно обеспечить молодых специалистов работой на селе (это крайне важно, учитывая, что ежегодно в Казахстан привлекается более 400 тысяч низкоквалифицированной иностранной рабочей силы).



Нравственное будущее Казахстана



Кандидат от общественного движения "Улы дала кырандары" ("Орлы великой степи"), писатель и журналист Садыбек Тугел акцент в предвыборной программе делает на вопросах нравственности и национального самосознания.



В частности, он уже посетил несколько ночных клубов, в которых рассказал молодежи о вреде водки и пользе национальных напитков — кумыса и шубата. Тугел добивается возвращения казахов из-за рубежа, предлагает создать в стране "полицию нравов". Выступает он против несвойственных для казахского менталитета развлечений, в частности, букмекерских контор.



В качестве альтернативы играм на тотализаторе Садыбек Тугел предлагает популяризировать национальные игры. При этом его предвыборный штаб наглядно доказал, что они вовсе не потеряли своей актуальности: в турнире по асык-ту приняли участие десятки человек.



В общем, перед избирателями Казахстана стоит непростая задача — им предлагают одинаково интересные пути дальнейшего развития республики, что, безусловно, осложняет выбор. Но этим и ценны альтернативные выборы, каждый гражданин РК проголосует по совести и чести.