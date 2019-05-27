Молния ударила во взлетающую ракету "Союз"



Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.



НУР-СУЛТАН, 27 мая — Sputnik. Молния попала в ракету "Союз-2.1б" во время пуска с космодрома Плесецк. Видео опубликовал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.​В коротком видео, которое длится три секунды, видно, как молния ударила в ракету."Поздравляем командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С. А. Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М. Ф. Решетнева (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС! Молния вам не помеха", - написал Рогозин.Запускаемые с Байконура ракеты "Союз-2" не переведут на новое топливоЗапуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая с космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту, передает РИА Новости.Специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск воздушно-космических сил приняли спутник на управление.