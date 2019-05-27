Молния ударила во взлетающую ракету "Союз"

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Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.
Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g
Комментарии ( 1 )
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