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Молния ударила во взлетающую ракету "Союз"

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 17:40
Молния ударила во взлетающую ракету "Союз"
Фото: sputniknews.kz
НУР-СУЛТАН, 27 мая — Sputnik. Молния попала в ракету "Союз-2.1б" во время пуска с космодрома Плесецк. Видео опубликовал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

​В коротком видео, которое длится три секунды, видно, как молния ударила в ракету.

"Поздравляем командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С. А. Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М. Ф. Решетнева (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС! Молния вам не помеха", - написал Рогозин.

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Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая с космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту, передает РИА Новости.

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Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:01
Скорее всего молния была в одной плоскости с местом съемки, а на самом деле была далеко от ракеты.
Если бы молния ударила в ракету, то Рагозину не пришлось бы утруждать себя поздравлениями.
 
 

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