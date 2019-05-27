ОБСЕ: большинство кандидатов в президенты не представляет политическую альтернативу

Миссия ОБСЕ по наблюдению за досрочными выборами президента Казахстана опубликовала промежуточный отчет о своей работе. Там считают, что в Казахстане "малозаметная избирательная кампания", "требования к кандидатам содержат слишком много ограничений и направлены на подавление конкуренции", а "большинство кандидатов в президенты не представляет реальной политической альтернативы".



В Казахстане с 8 мая действует Миссия по наблюдению за выборами, учрежденная Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ). В состав миссии входят представители 20 стран-участниц ОБСЕ. В основную команду входят 11 экспертов. Они находятся в Нур-Султане. 22 долгосрочных наблюдателя направили в 11 населенных пунктов по всей стране. В день выборов, 9 июня, ожидаются 300 наблюдателей от ОБСЕ.



Глава миссии Уршула Гашек встретилась с министром иностранных дел, председателем ЦИК, кандидатами, представителями политических партий и постоянно работающих в стране международных организаций. Также миссия ОБСЕ установила контакты с представителями СМИ, организаций гражданского общества, судебных и правоохранительных органов и другими заинтересованными сторонами избирательного процесса.



24 мая миссия опубликовала промежуточный отчет по избирательному процессу в Казахстане.



Некоторые представители миссии ОБСЕ считают, что критерии на право баллотироваться на президентских выборах содержат слишком много ограничений и могут сдерживать конкуренцию:



«Потенциальные кандидаты должны соответствовать строгим критериям отбора, включая высшее образование, официальное проживание в стране на протяжении последних пятнадцати лет и не менее пяти лет опыта работы на государственной службе или на выборных государственных должностях. К дополнительным требованиям относятся прохождение теста на знание казахского языка и сбор подписей в свою поддержку. Ряд собеседников МНВ БДИПЧ обеспокоены тем, что критерии на право баллотироваться на президентских выборах содержат слишком много ограничений и могут сдерживать конкуренцию».



«Также некоторые собеседники МНБ БДИПЧ выразили беспокойство по поводу слишком сложных процедур подачи заявки, использования и предоставления отчетов о расходовании средств государственного финансирования».



В докладе ОБСЕ сказано и о блокировке СМИ и соцсетей:



«Свобода выражения мнений, свобода СМИ и право на доступ к информации гарантируются Конституцией. Клевета и оскорбление остаются уголовно наказуемыми правонарушениями. СМИ обязаны осуществлять объективное освещение избирательных кампаний в рамках новостных и информационных программ. Всем кандидатам гарантируется доступ к СМИ на равных условиях. Многие собеседники МНВ БДИПЧ сообщают, что доступ к некоторым онлайн-изданиям и социальным сетям часто прерывается или блокируется. Некоторые собеседники МНВ БДИПЧ выразили беспокойство по поводу того, что телерадиовещательные и печатные СМИ недостаточно беспристрастны».



В ОБСЕ обеспокоены преследованием оппозиции:



«После объявления о досрочных выборах в крупных городах прошло несколько акций протеста с призывами освободить политических заключенных и бойкотировать выборы. Власти объявили эти собрания незаконными, что привело к задержанию десятков людей. Ряд международных организаций выразили обеспокоенность относительно возможности участия в политической жизни. В последние годы некоторые оппозиционные партии были либо запрещены, либо лишились политического влияния в результате применения ограничительного законодательства или уголовного преследования».



Там считают, что запрет мирных митингов может помешать агитации:



«Проведение избирательной кампании строго регулируется, и кандидаты могут проводить публичные собрания или мероприятия только с разрешения местных органов власти, заявка на получение которого должна быть подана за десять дней до мероприятия. Лидер недавно запрещенного движения, находясь за границей, использует социальные сети для призывов к бойкоту выборов».



При этом ОБСЕ положительно оценивает работу ЦИК:



«ЦИК регулярно проводит заседания, на которых присутствуют наблюдатели, представители СМИ и политических партий. Большинство комиссий, включая ЦИК, открыты и предоставляют информацию миссии БДИПЧ. Все постановления ЦИК своевременно публикуются на сайте. Сейчас постановления принимаются единогласно практически без обсуждения. Но ЦИК проводит закрытые для общественности подготовительные совещания по существенным вопросам. Несмотря на то, что после каждого заседания ЦИК проводит брифинги для прессы, до сих пор она предоставляла СМИ ограниченное количество информации об избирательном процессе, если их вопросы не относились к конкретной теме повестки дня. По словам некоторых собеседников МНВ БДИПЧ, финансируемым государством СМИ легче получить доступ к информации из официальных источников по сравнению с другими СМИ».



В ОБСЕ обеспокоены тем, что при выдаче специального открепительного удостоверения (ОУПГ), которое позволяет им голосовать на любом избирательном участке за пределами города, поселка или села, где они зарегистрированы, избиратели не исключаются из списков по месту жительства:



«Они не исключаются из списка избирателей по месту жительства из-за отсутствия времени на проведение этой процедуры. Несмотря на то, что ЦИК сообщила МНВ БДИПЧ о постоянно принимаемых мерах по усовершенствованию процесса регистрации и повышению точности списков избирателей, включая сверку записей и улучшение электронной интеграции с государственной базой данных о физических лицах, потенциальная возможность неоднократного голосования в результате двойной регистрации и использования ОУПГ по-прежнему вызывает беспокойство».



Несмотря на увеличение числа кандидатов, они не представляют реальную политическую альтернативу:



«После уплаты избирательного взноса в размере около 5000 евро и подачи налоговых деклараций кандидатов и их супругов, ЦИК зарегистрировала семь кандидатов в президенты, в том числе одну женщину. Согласно закону, кандидаты указываются в избирательном бюллетене в алфавитном порядке. Несмотря на то, что увеличение числа кандидатов рассматривается положительно, многие собеседники МНВ БДИПЧ высказали мнение, что большинство кандидатов не представляют реальную политическую альтернативу».



По словам представителей миссии, в целом избирательная кампания малозаметна и ограничивается лишь агитационными плакатами и рекламными щитами:



«На некоторых постерах Касым-Жомарт Токаев изображен вместе с Нурсултаном Назарбаевым, подчеркивая преемственность социальной, экономической и внешней политики. Большинство кандидатов, с которыми встречались представители МНВ БДИПЧ, не выделяли свои ключевые политические принципы, за исключением общих заявлений о необходимости реформ. Несмотря на заявление Токаева о том, что он не будет проводить активную предвыборную агитацию, ограничиваясь участием в нескольких собраниях, он активно ездит по стране в качестве действующего президента. Лидер недавно запрещенного движения «Демократический выбор Казахстана», находясь за границей, использует социальные сети для призывов к бойкоту выборов. На данный момент наблюдатели МНВ БДИПЧ отметили ограниченное количество агитационных мероприятий, организованных по всей стране, и осуществили наблюдение за двумя такими мероприятиями. Избирательная кампания малозаметна и ограничивается лишь агитационными плакатами и рекламными щитами».



В БДИПЧ ОБСЕ напомнили, что в 2017 году власти Казахстана внесли поправки в Конституцию и в закон о выборах. Там были закреплены новые требования к кандидатам, изменен порядок регистрации избирателей и структура избирательных комиссий. Но многие рекомендации ОБСЕ до сих пор остаются неучтенными:



«Например, в отношении основных прав и свобод, прав кандидатов, их регистрации, а также медиасреды. Некоторые собеседники МНВ БДИПЧ выразили обеспокоенность обеспечением соблюдения общей правовой базы, отметив, что последние изменения еще более ограничивают право выдвижения кандидатуры на президентские выборы. Они также отметили, что действующая правовая база и ее применение могут препятствовать свободному проведению избирательной кампании, указав на отмеченную ранее обеспокоенность вопросами ограничения основных свобод выражения мнений, собраний и объединений».



Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года.



ЦИК зарегистрировал семь кандидатов на внеочередных выборах президента РК - Касым-Жомарта Токаева, Садыбека Тугела, Амангельды Таспихова, Данию Еспаеву, Толеутая Рахимбекова, Жамбыла Ахметбекова и Амиржана Косанова.



Предвыборная агитация кандидатов стартовала 11 мая и продлится до 7 июня. День тишины наступит 8 июня. Предварительные итоги подведут 10-11 июня.