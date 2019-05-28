Задним числом никто никого не увольнял - Беккер о владельце батута в Караганде

Перевернувшийся батут в центральном парке Караганды был установлен в тот же день, когда случилась трагедия. Об этом сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел РК Владимир Беккер, передает Zakon.kz.
- Батут был установлен в этот же день, и в этот же день произошла такая трагедия. Этот батут не был ранее установлен, и запрета на его эксплуатацию не было. Этот же батут этими же владельцами эксплуатировался на этом же месте в прошлом году, то есть в 2018 году, - уточнил глава комитета.
Также он прокомментировал вопрос по поводу владельца батута, который оказался сотрудником ДЧС, уволившимся за пять дней до произошедшего.
- Проверка проведена. Я хочу вас уверить, задним числом никто никого не увольнял. Данный сотрудник у нас действительно работал с 2001 по 2019 год. Он характеризовался положительно. Он сам этим бизнесом не занимался. Этим бизнесом занималась его жена. И в 2018 году она оформила ИП, и занималась этим бизнесом. Муж, семья - он ей там помогал. И когда ее допрашивали полицейские, она естественно сказала, кто помогал – муж, - пояснил Беккер.
25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами. 26 мая стало известно, что 40-летнего карагандинца задержали за незаконную и ненадлежащую установку детского батута. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 часть 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".
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