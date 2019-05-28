Задержание главы центра тестирования прокомментировала министр

Министр образования и науки Куляш Шамшидинова высказалась о задержании гендиректора Национального центра тестирования Рамазана Әлімқұлова и бывшего исполняющего обязанности гендиректора центра, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Идут следственные мероприятия. Нам известно, что это было связано с закупками, именно вопросами определения гостиницы для тех людей, которые выезжают для проведения различных вопросов (проверок. - Прим.)", - сказала министр в кулуарах правительства.



Глава МОН отметила, что факт задержания не повлияет на проведение ЕНТ.



"В настоящее время вице-министр, курирующий вопросы организации Единого национального тестирования, практически в ручном управлении работает. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы в этом году ЕНТ проходило в режиме очень строгой секретности и честности. Вы должны понимать, что вопросы Единого национального тестирования относятся к вопросам государственной секретности и всех, кто будет что-то нарушать, будут привлекать к ответственности. Вопросы национального тестирования автоматизированы, исключают человеческого участие, тем не менее мы переходим на ручное управление, потому что заинтересованы в том, чтобы все было хорошо", - сказала Куляш Шамшидинова.



Генеральный директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки Рамазан Әлімқұлов арестован на два месяца. В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что руководитель центра подозревается в том, что "через посредника на системной основе получал взятки в особо крупных размерах".



Бывший исполняющий обязанности генерального директора Национального центра тестирования, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины Toyota Camry стоимостью свыше 9 миллионов тенге за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования.