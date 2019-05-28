Задержание главы центра тестирования прокомментировала министр

Министр образования и науки Куляш Шамшидинова высказалась о задержании гендиректора Национального центра тестирования Рамазана Әлімқұлова и бывшего исполняющего обязанности гендиректора центра, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Идут следственные мероприятия. Нам известно, что это было связано с закупками, именно вопросами определения гостиницы для тех людей, которые выезжают для проведения различных вопросов (проверок. - Прим.)", - сказала министр в кулуарах правительства.
Глава МОН отметила, что факт задержания не повлияет на проведение ЕНТ.
"В настоящее время вице-министр, курирующий вопросы организации Единого национального тестирования, практически в ручном управлении работает. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы в этом году ЕНТ проходило в режиме очень строгой секретности и честности. Вы должны понимать, что вопросы Единого национального тестирования относятся к вопросам государственной секретности и всех, кто будет что-то нарушать, будут привлекать к ответственности. Вопросы национального тестирования автоматизированы, исключают человеческого участие, тем не менее мы переходим на ручное управление, потому что заинтересованы в том, чтобы все было хорошо", - сказала Куляш Шамшидинова.
Генеральный директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки Рамазан Әлімқұлов арестован на два месяца. В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что руководитель центра подозревается в том, что "через посредника на системной основе получал взятки в особо крупных размерах".
Бывший исполняющий обязанности генерального директора Национального центра тестирования, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины Toyota Camry стоимостью свыше 9 миллионов тенге за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.