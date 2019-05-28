«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Мая
+21...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 380.3 KZT
  • €1 = 425.52 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

МВД проверяет рассылку об авто с армянскими номерами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:47
МВД проверяет рассылку об авто с армянскими номерами
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди прокомментировал аудиорассылку о досмотре автомобилей с иностранными номерами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях появилась аудиозапись, на которой мужчина приказывает составлять протоколы на водителей и осуществлять полный досмотр автомобилей с армянскими номерами. Вместе с аудио распространяется фотография исполняющего обязанности командира дорожно-патрульной полиции ДП Нур-Султана.

Заместитель главы МВД заявил, что по факту появления данной аудиозаписи проводится проверка.

"Здесь потребуются дополнительные действия. Голосовая экспертиза нужна, поскольку ему вменяется серьезный проступок. Я скажу, что адекватные жесткие меры будут приняты. Вы о них узнаете. Этим занимается Департамент собственной безопасности. Факт распространения в соцсетях имеет место, глупо отрицать", - сказал Калайчиди.

Он добавил, что пока не разговаривал с лицом, указанным в рассылке и встретится с ним только на дисциплинарной комиссии.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика