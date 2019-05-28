МВД проверяет рассылку об авто с армянскими номерами

Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди прокомментировал аудиорассылку о досмотре автомобилей с иностранными номерами, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В социальных сетях появилась аудиозапись, на которой мужчина приказывает составлять протоколы на водителей и осуществлять полный досмотр автомобилей с армянскими номерами. Вместе с аудио распространяется фотография исполняющего обязанности командира дорожно-патрульной полиции ДП Нур-Султана.



Заместитель главы МВД заявил, что по факту появления данной аудиозаписи проводится проверка.



"Здесь потребуются дополнительные действия. Голосовая экспертиза нужна, поскольку ему вменяется серьезный проступок. Я скажу, что адекватные жесткие меры будут приняты. Вы о них узнаете. Этим занимается Департамент собственной безопасности. Факт распространения в соцсетях имеет место, глупо отрицать", - сказал Калайчиди.



Он добавил, что пока не разговаривал с лицом, указанным в рассылке и встретится с ним только на дисциплинарной комиссии.