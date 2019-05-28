Полицейские посты уберут с казахстанских трасс

Внутренние полицейские посты упразднят в Казахстане. Об этом заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"С 1 июля сокращаются наши дорожные рубежные посты. На сегодня поэтапное будет сокращение постов по мере того, как мы будем оснащать системами видео-, фотонаблюдения участки дорог", - сообщил Тургумбаев.



Он напомнил рейд экс-министра внутренних дел Каирбека Сулейменова, который в 2000 году под видом водителя фуры попытался перевезти арбузы от границы Узбекистана до Алматы. Тогда им было выявлено 36 случаев взяточничества среди сотрудников правоохранительных органов.



"Внутренние посты будут упраздняться, останутся по периметру нашей страны. Порядка 300 с лишним сотрудников будут переведены в те службы, которые требуют укрепления на сегодняшний день. Сами посты будут переданы гостиницам, будут использованы для обогрева и для кризисных ситуаций. Посты на въезде в города также будут упразднены", - уточнил замминистра внутренних дел Алексей Калайчиди.



"Внутри страны у нас достаточно возможностей, чтобы контролировать ввоз запрещенных предметов", - заверил он.