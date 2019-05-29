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Ученые объявили о наступлении новой эпохи на Земле

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:19
Ученые объявили о наступлении новой эпохи на Земле
© NASA
Группа ученых под руководством Яна Заласевича из Университета Лестера (Великобритания) объявила о начале новой геологической эпохи на Земле - эпохи человека, пишут "Известия".

Главная отличительная черта новой эпохи, получившей название "антропоцен", заключается в том, что доминирующее влияние на окружающую среду и климат оказывает человек.

Новую эру можно было проследить начиная с 1950-х годов по радиоактивным последствиям испытаний ядерного оружия, появлению пластмассовых окаменелостей, а также по всплеску углеродного загрязнения, произошедшего в результате послевоенной экономической активности.

Уточняется, что 34 эксперта на протяжении десятилетия анализировали доказательства того, что антропоцен является геологически обоснованной концепцией. "Мы все слишком хорошо понимаем, что такое антропоцен. Мы смотрим на проблему беспристрастно и честно. Геология в этом хороша: камни не лгут", - отметил Заласевич.

Теперь ученые подадут заявку в Международную комиссию по стратиграфии об официальном признании наступления антропоцена. Если это произойдет, антропоцен сменит голоцен, начавшийся на Земле после ледникового периода около 12 тысяч лет назад.

Как показало недавнее исследование, сейчас деятельность людей угрожает животным и растениям в сотни раз сильнее, чем за последние 10 миллионов лет.

Ученые объявили о наступлении новой эпохи на Земле
Источник: Tengrinews.kz
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