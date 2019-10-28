Каким должен быть страж порядка: В МВД РК представили стандарт полицейского

Министерство внутренних дел представило стандарт полицейского Казахстана, передает КазТАГ.



«Служба в полиции является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к личным и профессиональным качествам полицейского. Каждый гражданин нашей страны должен чувствовать себя в безопасности, видеть в полицейском своего защитника, готового оказать помощь в трудную минуту и способного надежно оградить его жизнь, здоровье, честь и достоинство от преступных посягательств», — говорится в стандарте.



Как считают в МВД, современный полицейский – это: патриот своей страны, всецело преданный службе; профессионал, обеспечивающий защиту законных интересов граждан, общества и государства в целом, руководствующийся принципами законности, справедливости и беспристрастности.



Представленный стандарт полицейского, по мнению МВД, «призван содействовать укреплению имиджа полицейского и доверия граждан к полиции».



«Для успешного выполнения возложенных задач полицейскому необходимо обладать такими личными качествами как: дисциплинированность и пунктуальность; решительность и смелость; исполнительность; выносливость; развитое чувство долга и справедливости; порядочность, честность и принципиальность; ответственность и добросовестность; самообладание и выдержка; человечность; вежливость; стрессоустойчивость; коммуникабельность; стремление к самосовершенствованию; самокритичность», — сказано в документе.



В профессиональной деятельности полицейскому, по мнению авторов документа, «необходимо знать и умело применять на практике требования нормативных правовых актов, регламентирующих его деятельность, обладать навыками ведения служебной документации и в сфере информационных технологий, грамотно планировать и выполнять служебные задачи, рационально, эффективно использовать служебное время».



«Достойный внешний вид полицейского обеспечивает моральное право на самоуважение, способствует укреплению доверия граждан к полиции, оказывает влияние на поведение и поступки людей. Полицейскому следует: носить форменную одежду в соответствии с установленными требованиями, чистой и аккуратной; поддерживать образцовый внешний вид, вызывающий уважение у коллег и граждан; демонстрировать строевую выправку, быть подтянутым», — считают в МВД.



Согласно документу, в профессиональной деятельности казахстанскому полицейскому следует: «решительно пресекать правонарушения, осуществлять справедливые и понятные окружающим действия, исключающие нарушения законности и ущемление прав граждан, в том числе задержанных и арестованных»; «действовать честно, беспристрастно, решительно противодействовать проявлениям коррупции»; «соблюдать конституционные права граждан о неприкосновенности частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени»; «проявлять вежливость и тактичность при общении с гражданами, особенно детьми, женщинами, лицами с ограниченными возможностями и пожилыми людьми, чутко и объективно относиться к их обращениям и заявлениям, оказывать необходимую помощь, в том числе первую медицинскую»; «излагать свои замечания и требования в корректной и убедительной форме, проявляя выдержку и самообладание»; «уметь разрешать конфликтные ситуации».



«При общении с гражданами со стороны полицейского недопустимы: высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; угрозы, оскорбительные выражения или реплики, высокомерный тон, грубость, заносчивость, некорректность, предъявление неправомерных обвинений; использование ненормативной и жаргонной лексики; действия, препятствующие нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение», — говорится в документе.



Также, согласно стандарту, полицейскому, наделенному полномочиями руководителя, необходимо: «точно определять задачи и объем служебных полномочий своих подчиненных в соответствии с должностными инструкциями»; «передавать профессиональные знания и практический опыт работы подчиненным»; «повседневно воспитывать подчиненных в духе строжайшего соблюдения Конституции, законов Республики Казахстан, честного и добросовестного исполнения служебного долга, непримиримого отношения к грубости и бездушию»; «обеспечивать социально-правовую защиту подчиненных, окружать вниманием ветеранов, полицейских, получивших ранения и увечья при исполнении служебных обязанностей, а также членов семей полицейских, погибших при исполнении служебного долга»; «обеспечивать соблюдение принципов меритократии при решении кадровых вопросов»; «принимать меры, направленные на охрану труда, здоровья, создание безопасных и необходимых условий для эффективной деятельности, а также создание благоприятного морально-психологического климата»; «проявлять справедливость и объективность при оценке результатов деятельности нижестоящих подчиненных, а также применении мер поощрения и взысканий».



«Соответствие полицейского стандарту является необходимым условием общественного доверия, важным фактором качественного выполнения служебных задач и будет учитываться при отборе, выдвижении, поощрении и оценке профессиональной деятельности полицейского», — сказано в документе.