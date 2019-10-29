"Беспредел по-шымкентски": скандал разгорелся на Чемпионате Азии по таэквондо

Крупным скандалом закончился клубный чемпионат Азии по таэквондо. Съехавшиеся на него в Шымкент казахстанские и иностранные спортсмены очень долго находились в "подвешенном состоянии" и попросту не знали, где у них будут проходить соревнования. По чьей вине едва ли не сорвалось первенство, узнавали журналисты телеканала «Астана».У многих юных таэквондистов, их родителей и наставников поездка в Шымкент наверняка запечатлеется в памяти надолго. Причем, воспоминания эти будут не очень-то позитивными.Например, прибывший в город алматинец Михаил Алексеев назвал то, что с ними произошло "произволом".«Это беспредел по-шымкентски», - возмутился мужчина.Отмечается, что участие в соревнованиях принимали 400 представителей данного вида спорта из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. По планам организаторов, турнир должен был продлиться два дня.Как рассказывает глава нацфедерации таэквондо ITF Айдос Аманжолов, для проведения мероприятия предварительно был снят зал в шымкентском вузе. Однако позже по неизвестной причине в аренде было отказано.Тогда организаторы договорились о проведении турнира в спортшколе, но и там их позже попросили покинуть помещение. Как сообщил президент федерации, конкретные причины при этом не озвучивались.Айдос Аманжолов высказывает мнение, что подобное могло произойти из-за руководства спортивных объединений Шымкента и Туркестанской области. Он говорит, что изначально именно они были против проведения первенства в городе. Причина этому, как он считает, кроется в конкуренции.Как пояснил Айдос Аманжолов, две местные федерации угрожали тренеру их организации, что поспособствуют закрытию их секции.«Если вы будете проводить чемпионат, мы вам устроим проблемы, дебош, драку и прочее», - так, со слов Айдоса Аманжолова, якобы заявил им руководитель шымкентской ассоциации боевых искусств.Вся эта нервотрепка не лучшим образом отразилась на спортсменах. Родители и тренеры заявили, что после пережитого у них напрочь отбито желание когда-либо еще ехать в Шымкент. К тому же, говорят они, из-за того, что долго не удавалось найти зал для проведения соревнований, дети мерзли на улице.Пройдя через череду мучений, организаторы все-таки договорились с частным университетом. Турнир прошел за один день. Условия в вузе вряд ли можно назвать идеальными для соревнований такого уровня.Участникам и их представителям приходилось есть прямо на полу, места для подготовки было недостаточно, трибун не имелось, поэтому народ толпился у татами.Между тем, по словам руководителя городского управления физкультуры и спорта Алибека Нуртая, поскольку речь идет о чемпионате Азии, то такие спортивные события должны планировать за год вперед.Кроме того, республиканской федерации совместно с профильным ведомством необходимо провести аккредитацию. В противном случае, организаторы не уполномочены проводить подобные мероприятия.Как отметили в казахстанской федерации таэквондо, после угроз они написали заявление в полицию. Также там намереваются направить обращения в Министерство культуры и спорта и главе Шымкента.