"Беспредел по-шымкентски": скандал разгорелся на Чемпионате Азии по таэквондо

Крупным скандалом закончился клубный чемпионат Азии по таэквондо. Съехавшиеся на него в Шымкент казахстанские и иностранные спортсмены очень долго находились в "подвешенном состоянии" и попросту не знали, где у них будут проходить соревнования. По чьей вине едва ли не сорвалось первенство, узнавали журналисты телеканала «Астана».
У многих юных таэквондистов, их родителей и наставников поездка в Шымкент наверняка запечатлеется в памяти надолго. Причем, воспоминания эти будут не очень-то позитивными.
Например, прибывший в город алматинец Михаил Алексеев назвал то, что с ними произошло "произволом".
Отмечается, что участие в соревнованиях принимали 400 представителей данного вида спорта из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. По планам организаторов, турнир должен был продлиться два дня. Как рассказывает глава нацфедерации таэквондо ITF Айдос Аманжолов, для проведения мероприятия предварительно был снят зал в шымкентском вузе. Однако позже по неизвестной причине в аренде было отказано.
Тогда организаторы договорились о проведении турнира в спортшколе, но и там их позже попросили покинуть помещение. Как сообщил президент федерации, конкретные причины при этом не озвучивались.
Айдос Аманжолов высказывает мнение, что подобное могло произойти из-за руководства спортивных объединений Шымкента и Туркестанской области. Он говорит, что изначально именно они были против проведения первенства в городе. Причина этому, как он считает, кроется в конкуренции.
Как пояснил Айдос Аманжолов, две местные федерации угрожали тренеру их организации, что поспособствуют закрытию их секции.
«Если вы будете проводить чемпионат, мы вам устроим проблемы, дебош, драку и прочее», - так, со слов Айдоса Аманжолова, якобы заявил им руководитель шымкентской ассоциации боевых искусств.
Вся эта нервотрепка не лучшим образом отразилась на спортсменах. Родители и тренеры заявили, что после пережитого у них напрочь отбито желание когда-либо еще ехать в Шымкент. К тому же, говорят они, из-за того, что долго не удавалось найти зал для проведения соревнований, дети мерзли на улице.
Пройдя через череду мучений, организаторы все-таки договорились с частным университетом. Турнир прошел за один день. Условия в вузе вряд ли можно назвать идеальными для соревнований такого уровня.
Участникам и их представителям приходилось есть прямо на полу, места для подготовки было недостаточно, трибун не имелось, поэтому народ толпился у татами.
Между тем, по словам руководителя городского управления физкультуры и спорта Алибека Нуртая, поскольку речь идет о чемпионате Азии, то такие спортивные события должны планировать за год вперед.
Кроме того, республиканской федерации совместно с профильным ведомством необходимо провести аккредитацию. В противном случае, организаторы не уполномочены проводить подобные мероприятия. Как отметили в казахстанской федерации таэквондо, после угроз они написали заявление в полицию. Также там намереваются направить обращения в Министерство культуры и спорта и главе Шымкента.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.