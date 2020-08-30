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100-тысячный митинг в Минске: к резиденции Лукашенко подошли БТРы

Просмотров:567 Опубликовано: Сегодня, 20:08
100-тысячный митинг в Минске: к резиденции Лукашенко подошли БТРы
Фото: tut.by
Несколько БТР приехали к дворцу Независимости, резиденции президента Беларуси в Минске, куда направляются участники несанкционированной акции протеста, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня Александр Лукашенко празднует свое 60-летие. Накануне телеграм-канал Nexta сообщал, что в качестве "подарка" протестующие запланировали провести в Минске Марш мира и независимости.

По данным газеты "Известия" сегодня около стелы "Минск – город-герой" собрались порядка 100 тысяч человек. Оттуда основная масса демонстрантов направилась к Дворцу Независимости на Площади Государственного флага, где находится резиденция президента Беларуси. Те, кто подошел к зданию, скандируют "Саша, выходи, будем поздравлять!".




По некоторым данным, у резиденции президента в Минске стоят уже семь БТР, пишет РЕН ТВ. Видео движения колонны спецтехники по улицам города оказалось в распоряжении "Известий".



Издание TUT.BY сообщает, что на проспекте Независимости люди ложились на асфальт на пути спецтехники.

100-тысячный митинг в Минске: к резиденции Лукашенко подошли БТРы


Как пишет Strana.ua, правоохранители задержали более 120 участников несанкционированной акции.

"Задействована специальная техника и спецсредства по предназначению", - заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова и подчеркнула, что согласно белорусскому законодательству, за участие в подобных мероприятиях нарушителям грозит штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест.

К 21.00 по времени Нур-Султана люди стали расходится, сообщает канал Mash. Именинник к ним так и не вышел.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • 14679677
 Iron man (Посетители) Сегодня, 22:09
Цитата: Vladimir7737
Туфта всё это! Скоро деньги, выделенные на цветную революцию закончатся, и все успокоятся.

А вариант акта гражданского неповиновения вследствие узурпации власти одним коррумпированным кланом, вы не рассматриваете? Везде усматривается след печенек г-жи Нуланд? look
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • sergei 66
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 21:23
Туфта всё это! Скоро деньги, выделенные на цветную революцию закончатся, и все успокоятся.
Пшеки и литовцы возомнили себя панами - утритесь!
 
 

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