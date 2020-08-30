100-тысячный митинг в Минске: к резиденции Лукашенко подошли БТРы

Несколько БТР приехали к дворцу Независимости, резиденции президента Беларуси в Минске, куда направляются участники несанкционированной акции протеста, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Сегодня Александр Лукашенко празднует свое 60-летие. Накануне телеграм-канал Nexta сообщал, что в качестве "подарка" протестующие запланировали провести в Минске Марш мира и независимости.
По данным газеты "Известия" сегодня около стелы "Минск – город-герой" собрались порядка 100 тысяч человек. Оттуда основная масса демонстрантов направилась к Дворцу Независимости на Площади Государственного флага, где находится резиденция президента Беларуси. Те, кто подошел к зданию, скандируют "Саша, выходи, будем поздравлять!".
По некоторым данным, у резиденции президента в Минске стоят уже семь БТР, пишет РЕН ТВ. Видео движения колонны спецтехники по улицам города оказалось в распоряжении "Известий".
Издание TUT.BY сообщает, что на проспекте Независимости люди ложились на асфальт на пути спецтехники.
Как пишет Strana.ua, правоохранители задержали более 120 участников несанкционированной акции.
"Задействована специальная техника и спецсредства по предназначению", - заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова и подчеркнула, что согласно белорусскому законодательству, за участие в подобных мероприятиях нарушителям грозит штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест.
К 21.00 по времени Нур-Султана люди стали расходится, сообщает канал Mash. Именинник к ним так и не вышел.
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