Лишить русский язык статуса официального потребовали митингующие в Павлодаре

В Павлодаре перед городским Дворцом культуры имени Естая прошел санкционированный властями митинг в защиту казахского языка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Есенбек Санатулы, передает Azattyq Rýhy.Собравшиеся отметили, что зачастую казахоязычные павлодарцы сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу. Выступающие отметили, что каждый должен начать с себя – по возможности говорить на казахском, призывать к этому окружающих, прежде всего, членов семьи.Присутствовавший на митинге журналист Есенбек Санатулы в частности отметил, что само проведение подобного собрания свидетельствует о тяжелом положении казахского языка в городе.Одним из главных требований участников стало лишение русского языка статуса официального. Напомним, согласно Конституции Республики Казахстан, «в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык».В июне 2020 года мы писали о том, что почти одновременно появились две петиции. Авторы одной из них также требовали лишить русский язык конституционного статуса. У второй петиции прямо противоположная позиция – придать русскому статус государственного языка.