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Лишить русский язык статуса официального потребовали митингующие в Павлодаре

Просмотров:9260 Опубликовано: Сегодня, 17:48
Лишить русский язык статуса официального потребовали митингующие в Павлодаре
Фотоколлаж AR
В Павлодаре перед городским Дворцом культуры имени Естая прошел санкционированный властями митинг в защиту казахского языка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Есенбек Санатулы, передает Azattyq Rýhy.

Собравшиеся отметили, что зачастую казахоязычные павлодарцы сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу. Выступающие отметили, что каждый должен начать с себя – по возможности говорить на казахском, призывать к этому окружающих, прежде всего, членов семьи.

Присутствовавший на митинге журналист Есенбек Санатулы в частности отметил, что само проведение подобного собрания свидетельствует о тяжелом положении казахского языка в городе.

Одним из главных требований участников стало лишение русского языка статуса официального. Напомним, согласно Конституции Республики Казахстан, «в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык».

В июне 2020 года мы писали о том, что почти одновременно появились две петиции. Авторы одной из них также требовали лишить русский язык конституционного статуса. У второй петиции прямо противоположная позиция – придать русскому статус государственного языка.



Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 7 )

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Bass66 (Посетители) Сегодня, 20:43
vaterloo,
Аплодирую стоя!!!
Можно также взять в пирем Швейцарию. Милипизерная страна, а имеет четыре государственных языка!
прошел санкционированный властями митинг в защиту казахского языка.

Вот так прям и вижу, что люди сами ни с того ни с сего вышли на митинг и при этом их не разогнали!!!
Получается это произошло с с согласия акимата?!

Почему участники этих псевдонародных митингов всегда однобоко смотрят на языковую политику в мире?!
Если уж так нравится смотреть на так называемый оплот демократии, США, то посмотрите где у них коренное население и посему они не говорят на их языке!

Кто сейчас вспомнит о референдуме по гос языку, когда процентов 80 населения в Казахстане говорили только на русском!
И почему у нас все больше Казахстан считается страной казахов???!!! Это многонациональная страна!
И почему я, русский, должен считать себя в чем то обделенным?!
 
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  • babe
  • Bass66
  • мунайши73
  • ЁмоЁ
 vaterloo (Посетители) Сегодня, 20:23
Мы считаем себя демократической страной! Давайте возьмем пример с Финляндии Там шведов проживает 4% и у них два гос языка Финский и Шведский!!
 
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  • vaterloo
  • мунайши73
  • babe
 бася (Посетители) Сегодня, 19:52
ну конечно...а китайцы придут- опять Россия защити, свои головы подставляй?
по поводу работы-если есть мозги и не ленивый , тебя и с китайским языком примут или думали как на западе РК ,только за то что ты сюда переехал + национальность -обязаны дать всем портфели в руки ,кресла и оклады большие?

да подождите еще немного ..и так основная часть населения севера выехала,скоро останутся степи пустые,хотя и так уже там почти так и есть..
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 19:26
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 mer (Посетители) Сегодня, 19:09
Вот такие новости и сеют раздор,и прочее. На корню пресекать.
 
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 klassik88 (Посетители) Сегодня, 18:41
Хотел бы посмотреть как они пишут на латинице.
 
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 None None (Посетители) Сегодня, 18:23
Сами себе могилу роют
 
 

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