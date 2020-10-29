«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 29 Октября
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.51 KZT
  • €1 = 505.72 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанским женщинам предложили не беременеть до конца пандемии

Просмотров:380 Опубликовано: Сегодня, 08:05
Казахстанским женщинам предложили не беременеть до конца пандемии
© elements.envato.com
Врачи советуют казахстанским женщинам отложить беременность до конца пандемии коронавируса. Это связано с тем, что материнская смертность в период пандемии выросла в четыре раза, передает телеканал "Астана".

За девять месяцев этого года в стране умерли 136 беременных женщин (в аналогичный период прошлого года эта цифра была на сотню меньше). Причина - им своевременно не оказали помощь во время пандемии.

Эксперты опасаются, что подобная ситуация может повториться в случае второй волны коронавируса. Поэтому сейчас врачи делают работу над ошибками: разрабатывают протоколы лечения беременных, зараженных коронавирусом. В Казахстане на данный момент почти пять тысяч беременных с положительным тестом на COVID-19.

Под серьезной угрозой из-за коронавируса и здоровье мужчин. Оказалось, что новая инфекция пагубно влияет на репродуктивное здоровье сильной половины.

"Повреждение яичек половой железы у мужчин может произойти у пациентов, пораженных КВИ. Мужчины, которые находились в программе и перенесли КВИ даже в легкой степени, мы первые месяцы наблюдали отсутствие сперматозоидов. Те молодые люди, которые ждут, конечно, если они социально активны, они не могут закрыться в монашеской келье. Я думаю, что надо подождать", - говорит президент Ассоциации репродуктивной медицины Казахстана Вячеслав Локшин.

Впрочем, по словам врачей, репродуктивные функции у мужчин возвращаются через два-три месяца. Теперь медикам предстоит выяснить, как COVID-19 отразится на состоянии еще не рожденных детей.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Foхa (Посетители) Сегодня, 09:52
Цитата: Ermyndo
Хороший вирус, полезный для государства


Не думаю что вирус полезный для государства. Государству нужны рабы, пользователи каспий голд и покупатели просрочки. А для этого их как бы сначала нужно родить.

Но сама по себе формулировка да - глупая. Предложили не рожать. Я бы предложил чиновниками не есть до конца пандемии. Бросить кушать, так сказать...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ermyndo (Посетители) Сегодня, 09:45
То ли еще будет. Хороший вирус, полезный для государства, бьет туда, куда надо...

АХТУНГ!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика