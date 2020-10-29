Казахстанским женщинам предложили не беременеть до конца пандемии

Врачи советуют казахстанским женщинам отложить беременность до конца пандемии коронавируса. Это связано с тем, что материнская смертность в период пандемии выросла в четыре раза, передает телеканал "Астана".За девять месяцев этого года в стране умерли 136 беременных женщин (в аналогичный период прошлого года эта цифра была на сотню меньше). Причина - им своевременно не оказали помощь во время пандемии.Эксперты опасаются, что подобная ситуация может повториться в случае второй волны коронавируса. Поэтому сейчас врачи делают работу над ошибками: разрабатывают протоколы лечения беременных, зараженных коронавирусом. В Казахстане на данный момент почти пять тысяч беременных с положительным тестом на COVID-19.Под серьезной угрозой из-за коронавируса и здоровье мужчин. Оказалось, что новая инфекция пагубно влияет на репродуктивное здоровье сильной половины."Повреждение яичек половой железы у мужчин может произойти у пациентов, пораженных КВИ. Мужчины, которые находились в программе и перенесли КВИ даже в легкой степени, мы первые месяцы наблюдали отсутствие сперматозоидов. Те молодые люди, которые ждут, конечно, если они социально активны, они не могут закрыться в монашеской келье. Я думаю, что надо подождать", - говорит президент Ассоциации репродуктивной медицины Казахстана Вячеслав Локшин.Впрочем, по словам врачей, репродуктивные функции у мужчин возвращаются через два-три месяца. Теперь медикам предстоит выяснить, как COVID-19 отразится на состоянии еще не рожденных детей.