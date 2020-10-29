Казахстанским женщинам предложили не беременеть до конца пандемии

Врачи советуют казахстанским женщинам отложить беременность до конца пандемии коронавируса. Это связано с тем, что материнская смертность в период пандемии выросла в четыре раза, передает телеканал "Астана".
За девять месяцев этого года в стране умерли 136 беременных женщин (в аналогичный период прошлого года эта цифра была на сотню меньше). Причина - им своевременно не оказали помощь во время пандемии.
Эксперты опасаются, что подобная ситуация может повториться в случае второй волны коронавируса. Поэтому сейчас врачи делают работу над ошибками: разрабатывают протоколы лечения беременных, зараженных коронавирусом. В Казахстане на данный момент почти пять тысяч беременных с положительным тестом на COVID-19.
Под серьезной угрозой из-за коронавируса и здоровье мужчин. Оказалось, что новая инфекция пагубно влияет на репродуктивное здоровье сильной половины.
"Повреждение яичек половой железы у мужчин может произойти у пациентов, пораженных КВИ. Мужчины, которые находились в программе и перенесли КВИ даже в легкой степени, мы первые месяцы наблюдали отсутствие сперматозоидов. Те молодые люди, которые ждут, конечно, если они социально активны, они не могут закрыться в монашеской келье. Я думаю, что надо подождать", - говорит президент Ассоциации репродуктивной медицины Казахстана Вячеслав Локшин.
Впрочем, по словам врачей, репродуктивные функции у мужчин возвращаются через два-три месяца. Теперь медикам предстоит выяснить, как COVID-19 отразится на состоянии еще не рожденных детей.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz