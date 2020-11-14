Средневековый мрак необразованности царит в Казахстане — эксперт ответил Назарбаеву

Ответ на главный вопрос недели дал казахстанский эксперт Нуркен Халыкберген.



Необоснованные амбиции чиновников Минобразования ведут казахстанцев в средневековый мрак необразованности. Об этом, как передает VRK.News, заявил глава казахстанского Агентства стратегических коммуникаций «Khalykbergen Strategic Communications» Нуркен Халыкберген.



Известный в стране пиарщик публично ответил Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который 11 ноября на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана выразил свое недоумение фактом того, что казахстанская молодежь предпочитает уезжать на обучение в ближнее и дальнее зарубежье.



«Я переживаю, когда слышу, что кто-то уезжает из Казахстана куда-то. Зачем уезжать, если мы создадим лучшие условия, чем там, куда они уезжают? Зачем? Поэтому на местах акиматы должны быть очень внимательными. Почему они уезжают в соседние вузы? Надо сделать так, чтобы у нас было лучше», — заявил тогда Нурсултан Назарбаев.



Эксперт в ответ на это опубликовал большой пост в соцсети, где заявил,что реальность не соответствует декларациям, в которых живут наши чиновники, а, следовательно, и вся образовательная отрасль Казахстана.



Хуже Казахстана в сфере образования только Кот-Д’Ивуар, Камбоджа, Ирак, Ливия



«...Все больше и больше казахстанцев покидают Родину, все больше и больше казахстанских детей выбирают зарубежные вузы. В то же время Министерство образования и науки РК в своих докладах пишет об успешной реализации очередной реформы образования; роста конкурентоспособности знаний; об успешном внедрении Болонского процесса и прочие умные и красивые слова, которым хотелось бы верить. Только вот реальность совсем другая», — отмечает Нуркен Халыкберген.



В подтверждение своих слов отечественный пиарщик сообщает, что за 29 лет казахстанской независимости, через десяток тысяч учителей английского языка в школах и университетах прошла значительная часть взрослого населения Казахстана. Однако в международном рейтинге знания английского языка за 2019 год наша страна находится на 93 месте из 100 стран.



«Хуже нас только Кот-Д’Ивуар, Камбоджа, Ирак, Ливия. И с каждым годом эта ситуация ухудшается, ведь в 2016 Казахстан был на 54 месте. Это прямой показатель качества работы Министерства образования и науки РК за последние 29 лет!» — пишет эксперт.



Халыкберген приводит и другой факт — в докладе Евразийской экономической комиссии по итогам 2019 года «Образование в цифрах. Статистика ЕАЭС» говорится, что в общем объеме «экспорта» студентов, учащихся не у себя на родине, а в странах ЕАЭС, вклад Казахстана составляет 67%. Это больше чем Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь вместе взятые. Согласно исследованию Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (оценивает функциональную грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике) казахстанские школьники оказались практически в самом низу, на 69 месте из 78.



Эксперт задается риторическим вопросом: «Почему же так происходит?» И сам же отвечает.



«За 29 лет казахстанской независимости у нас сменилось 13 министров образования (средний срок работы каждого 2,3 года). Каждый новый министр считал своим долгом запустить новую реформу в образовании, пытаясь совершить революцию за пару лет, пока сидит на этом посту. При этом наши дети являются подопытными кроликами в этих бесконечных экспериментах, за результаты которых никто никогда не отвечал перед народом. Чиновники в силу короткого периода пребывания на своих позициях и ограниченного видения, принимают противоречащие регулятивные нормы, которые приводят к абсурду в образовательной отрасли Казахстана. И никто не отвечает за последствия — за знания наших детей», — замечает отечественный аналитик.



«Забудь про все, чему тебя учили в институте»



Эксперт подчеркивает, что казахстанцев не интересуют отчеты министров, но все мы переживаем за своих детей и их шансы найти достойное место в нашем обществе.



В своем посте эксперт констатирует, что 29 лет отечественное Минобразования тратит триллионы тенге на решение одной задачи — создание конкурентоспособной нации, которая могла бы не только продавать природные ресурсы, но и производить хоть что-то. Но эта планка оказалась недосягаемой.



«У меня, например, дома нет ни одного казахстанского инструмента (лопаты, отвертки, пассатижи или др.), но не потому что я не хочу их покупать, а потому что их просто нет в продаже...», — разводит руками автор материала.



Он указал на полное господство вопиющей формалистики и бюрократической отчетности во имя отчетности, и это при том, что сама суть образования — качественные знания — с удивительным постоянством остается полностью вне зоны внимания государства.



«Министерство образования и науки РК, при разных министрах, лишь рассказывает нам на протяжении трех десятилетий про финансовые результаты прошлого года; про освоение бюджетов; про реализацию реформ; про распределение грантов; про внедрение трехъязычия и новых учебников. Но чиновники ничего не говорят нам о том, когда казахстанские дети (включая сельских жителей) будут получать качественные знания, которые сделают их конкурентоспособными не только у нас на Родине, но и за рубежом», — резко указывает на корень проблем эксперт.



Он повторяет и то, что известно каждому казахстанскому работодателю.



«Не нужно доказывать то, что на реальном рынке труда чем большим количеством компетенций обладает человек, тем больше у него шансов устроится на высокооплачиваемую работу. У нас же первое, что говорят вчерашнему выпускнику вуза, который только устроился на работу — забудь про все, чему тебя учили в институте. Вот она — реальная оценка казахстанских знаний», — припечатывает пиарщик.



Автор добавляет, что после окончания вуза работодателю приходится доучивать новоиспеченного специалиста, ведь в вузе ему преподавали теорию учителя, у которых за плечами нет никакого практического опыта.



Между тем, чиновники от образования не дают разрешения вузам нанимать в качестве преподавателей практиков с отраслевым опытом.



«Один из руководителей коммерческих вузов рассказывал, что ему запретили нанимать англичан для преподавания английского языка студентам. Причина – государственные стандарты образования запрещают преподавать людям, у которых нет педагогического образования и магистерского диплома. Абсурд. А если нарушить это правило, то ваш вуз закроют и лишат лицензии!» — справедливо возмущается эксперт.



Алогичное закрытие коммерческих вузов



Автор критического поста также отмечает еще один наметившийся с подачи профильного ведомства негативный тренд в сфере высшего образования.



«Закрытие вузов в последние месяцы почему-то стало главной целью очередного министра образования. Чиновники поверили сами и убеждают в этом руководство страны, что нужно сокращать количество вузов в Казахстане, мол у нас их слишком много. Утверждается, что в Казахстане должно быть соотношение 1 вуз на 300 тысяч человек населения. Тогда как опыт США показывает, что в Америке один вуз приходится на 60 тысяч человек населения. Индия и Китай каждый год открывают новые институты и университеты, а мы их наоборот сокращаем».



Аналитик привел в качестве примера показательную историю с КазАТК им. М. Тынышпаева — уникальным вузом на территории Центральной Азии с почти 100 летней историей, готовящий транспортных специалистов.



«КазАТК — это вуз, который признают транспортные университеты России, Германии, Украины, Китая и других стран. КазАТК — это вуз который особенно важен для нашей страны, занимающей 9-е место в мире по площади. Но, вдруг, этот вуз не понравился министерству и было принято необоснованное решение его закрыть, причем в разгар учебного года. Получается, в нашей стране могут закрыть любой вуз и его студенты, которые хотели учиться именно этом вузе, могут остаться на улице. Логики в этом нет, одни необоснованные амбиции чиновников, которые нас ведут в средневековый мрак необразованности», — с горечью констатирует эксперт.



По его словам, руководство казахстанского министерства образования почему-то уверено, что только государственные вузы способны обеспечить качественные знания, а коммерческие вузы — это главная проблема в стране. В тоже время, выпускники казахстанских государственных вузов не превосходят на голову своих сверстников выпускников коммерческих вузов. Непонятно, почему министр ставит главной целью сократить количество людей с высшим образованием в этой стране, говорит эксперт.



«В нашей стране у чиновников, похоже, стоит задача сделать высшее образование недоступным для большинства населения, делая для этого все возможное и невозможное. Взять тот же ЕНТ. Все школьники обязаны сдать ЕНТ для поступления в казахстанские вузы, а вот иностранцам, которые хотят поступить в эти же вузы, ЕНТ сдавать не нужно. Наши дети могут поступать в вузы один раз в год, а иностранцы в течение года. В российские вузы, которые в международных рейтингах стоят выше чем казахстанские вузы, казахстанским детям не нужно сдавать ЕГЭ и ЕНТ. Эксперты качество российских выпускников оценивают выше, чем казахстанских. Вот и причина растущего потока наших детей, убегающих из нашей страны к соседям за знаниями», — сухо констатирует автор поста.



Запрет на онлайн-образование и крах надежд



Эксперт отметил, что во всем мире дистанционная форма обучения давным-давно признается таким же способом получения знаний, как и очное обучение, а в Казахстане оно запрещено для подавляющего большинства абитуриентов.



«По дистанционке разрешается обучаться только инвалидам и лицам, находящимся в заключении. Конечно, есть оговорка в законе об образовании, что дистанционное обучение в Казахстане возможно в условиях чрезвычайных ситуаций, но сути это не меняет», — подмечает аналитик.



Со своей стороны отметим, что и онлайн-школы по-прежнему запрещены в Казахстане, тогда как в соседних России и Узбекистане они процветают и с каждым часом все больше казахстанских учеников с их родителями делают свой выбор в пользу дистанционного среднего образования, благо, это образование считается в этих странах официальным!



В этой связи автор ответа Назарбаеву поднимает вопрос возросшего спроса на репетиторские услуги, что является еще одним доказательством донельзя низкого качества образования в казахстанских школах.



«Неделю назад я провел опрос среди 375 казахстанцев на тему затрат на дополнительное образование вне школы. 96% опрошенных уже больше года тратят деньги на дополнительные занятия своих детей, на занятия с репетиторами. Тратят деньги на изучение иностранных языков, на освоение физики, химии, математики, информатики, биологии и других предметов школьной программы. Тратят деньги из семейного бюджета, хотя могли бы эти деньги тратить на еду, одежду, недвижимость, развлечения. Тратят деньги потому, что не довольны качеством знаний, получаемых детьми в школах. А значит, конституционное право на бесплатное качественное среднее образование не исполняется», — подчеркивает Нуркен Халыкберген.



Наших детей, считает автор поста, лишают будущего, не давая получать знания, тогда как дети чиновников летят за ним в Лондон, Францию, США.



«Мы, казахстанцы хотим лучшего будущего для своих детей, хотим, чтобы у них было больше возможностей, и к сожалению, сейчас это будущее — за пределами нашей республики. Очевидно, что вся образовательная отрасль Казахстана нуждается в срочной перезагрузке», — завершает свой грустный ответ глава PR-агентства.



Нуркен Халыкберген является основателем и CEO казахстанского Агентства стратегических коммуникаций «Khalykbergen Strategic Communications» (основано в 2013 году и первоначально именовалось «Central Asia Communications»). Основной специализацией компании является оказание услуг в области стратегических коммуникаций и помощь в решении кризисных ситуаций. Агентство за короткий период смогло занять ведущие позиции на национальном рынке PR и корпоративных коммуникаций Казахстана, став одним из ключевых игроков. Сам Нуркен Халыкберген уже 16 лет работает в PR-отрасли. С его участием реализовано более 150 проектов и кампаний для отраслей: FMCG, фармацевтика, IT & Telecom, строительство и др. Также имеет более 20 успешно завершенных публичных кризисных кейсов.