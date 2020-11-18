"Помогите". Россиянин нашел в купленной по интернету обуви записку от уйгура

Житель Петербурга Арслан Гибадуллин рассказал, что нашел в заказанной в интернет-магазине обуви бренда The North Face записку с просьбой о помощи. Об этом сообщает издание "Бумага", передает Tengrinews.kz.
Мужчина уточнил, что кеды были в упаковке почтовой доставки, а записка-стикер была приклеена к верхней части правого тапка. Он прислал фотографию посылки в редакцию издания. В записке говорится: "Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур".
В официальном аккаунте компании The North Face в Instagram петербуржцу ответили: "Это спам. Не обращайте внимания. Спасибо вам за сообщение", - но позже удалили комментарий.
Сам мужчина считает, что инцидент нужно предать огласке, независимо от того, реальная это записка или шутка.
В The North Face говорят, что не использовали принудительный труд в производстве обуви. Компания начала внутреннее расследование.
"Мы можем заверить вас, что не используем принудительный труд при производстве каких-либо из наших продуктов и что тюремный труд не использовался при производстве приобретенной вами обуви... Обувь на предоставленных фотографиях никогда не была в Китае", - заявила региональный менеджер The North Face Инна Рубанова.
По словам Рубановой, купленную Гибадуллиным обувь произвели во Вьетнаме и отправили напрямую на завод компании в Бельгии, а затем в дистрибьюторский центр в России.
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