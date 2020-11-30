Издевательства над тюленями: спасет ли животных Красная книга

В Институте гидробиологии и экологии Казахстана рассказали, почему каспийский тюлень попал в Красную книгу и что нужно делать для спасения этого вида, занесенного недавно в Красную книгу, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ученые института занимаются изучением каспийского тюленя более 15 лет. Каспийский тюлень - это вид-индикатор, рассказывает научный сотрудник Асель Баймуканова. Это значит, что по состоянию каспийского тюленя можно судить об экологическом состоянии всего Каспия.



"Что этот вид находится под угрозой, не вызывает сомнений. Однако, я считаю, что в Красной книге он оказался не столько из-за угрозы исчезновения, сколько из-за общественного резонанса, вызванного видеозаписями, где тюленя бьют палкой и бросают в него камнями.



Сам факт занесения тюленя в Красную книгу - это неплохо. Но занесение животного перечень исчезающих видов - это не гарантия его сохранения", - говорит Асель Баймуканова.



По словам Баймукановой, с занесением тюленя в Красную книгу становится сложнее исследовать этот вид: необходимо получить постановление правительства, например, для проведения мечения.



"Каспийский тюлень является малоизученным видом. Нам необходимо иметь точные данные об его численности, размерно-возрастной структуре популяции, рождаемости и смертности, питании, путях миграции и многом другом. Чтобы сохранять вид, необходимо иметь представление о том, в каком состоянии находится популяция", - делится она.



Асель Баймуканова рассказала, что сейчас остро стоит вопрос сохранения мест обитания каспийского тюленя. Она привела в пример лежбище в заливе Кендирли. Еще в 2016 году там насчитывали до 500 особей. А в 2018-2020 годах следов тюленей там не оказалось.



"Каспийский тюлень - животное со сложной биологией. Половину своей жизни он проводит в воде, половину - на суше, на лежбищах. Эти лежбища имеют колоссальную важность для жизнедеятельности тюленей: во время залежек тюлени линяют, отдыхают и питаются. И, наконец, размножаются на льдах северного Каспия. Это все очень важно для популяции.



Но, к сожалению, сегодня мы наблюдаем, что тюленям все сложнее находить свободные от человека места для залегания. Из-за высокого фактора беспокойства (лодки, корабли, охотники, рыбаки, "дикие" туристы) животные покидают лежбища и пытаются найти новые в отдаленных от человека.



Поэтому необходимо организовать государственный природный резерват для сохранения мест размножения в северном Каспии, на островах у приустьевого пространства реки Урал, у островов на участке Прорва, Тюленьих островах, острове Кендирли и так далее", - рассказывает научный сотрудник Асель Баймуканова.



Кроме того, сегодня тюлени страдают от рыболовных сетей и загрязнения Каспийского моря, рассказывает Асель Баймуканова.



"Еще одной немаловажной проблемой является загрязнение акватории Каспийского моря промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми отходами, микропластиком. Учитывая, что пластик под действием воды и солнца распадается на мелкие частицы, он может представлять колоссальную угрозу для всего живого.



Пока же мы только фиксируем факт наличия микропластика в воде Каспия, воздействие его пока точно неизвестно. Это действительно пугает. Учитывая тот факт, что это бессточный водоем (из него не вытекает ни одна река), то вредные вещества в нем накапливаются", - говорит она.



Также Асель Баймуканова рассказала, что в случае исчезновения каспийского тюленя под угрозой окажется вся фауна Каспийского моря.



"Особенность каспийского тюленя в его уникальности. Этот вид - эндемик. Такого нет больше нигде на планете. Плюс это единственное морское млекопитающее в Каспийском, да и на всей территории Казахстана. Он находится на вершине пищевой цепи среди обитателей Каспия, от него зависят очень многие процессы в этом водоеме.



Для меня лично каспийский тюлень - особенное животное еще и потому, что оно обладает невероятным обаянием, красотой, энергетикой и загадочностью. У него очень выразительные глаза, любопытный характер и, мне кажется, даже есть сознание, интеллект и эмоции. Эти аспекты я тоже пытаюсь изучать с научной точки зрения. Очень надеюсь на то, что наши будущие поколения все-таки будут иметь возможность наблюдать за этими прекрасными животными", - заключила Асель Баймуканова.



В Институте гидробиологии и экологии считают, что нужно работать с населением, повышать его осведомленность о тюлене, и совершенствовать экологическое и природоохранное законодательство для исключения угроз для животного.



Напомним, 13 ноября каспийского тюленя занесли в Красную книгу Казахстана.



А летом казахстанскую общественность потрясли факты издевательства над тюленями в Каспийском море. Один из инцидентов жестокого обращения произошел 6 июля на пляже в селе Курык. Отдыхающие избили приплывшее к людям животное палками и камнями. Очевидцы тогда сообщили, что напавшие сделали это ради забавы.



Еще один похожий случай произошел в Актау. Тюлененка закидали камнями. Среди нападавших на животное были также дети.



Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее дикостью.



После учащения случаев нападения на представителей фауны казахстанцы организовали подписную кампанию в пользу принятия закона о защите животных.



Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал о новом проекте закона, который ужесточит наказание для граждан за пытки и убийства животных.



В сентябре казахстанский блогер Юрий Толочко попытался привлечь внимание к проблеме необычной акцией. Он надел костюм тюленя и "бил" жителей Нур-Султана игрушкой, внешне напоминающей палку, со словами: "Это вам от тюленей".