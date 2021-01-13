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Жестокое убийство в одном из кафе Усть-Каменогорска попало на видео

Просмотров:658 Опубликовано: Сегодня, 16:06
Жестокое убийство в одном из кафе Усть-Каменогорска попало на видео
Кадры из видео
Полиция Восточно-Казахстанской области опубликовала видео жестокого убийства в одном из кафе Усть-Каменогорска. Убийство произошло в районе Согра, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В полицию Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений областного центра мужчина в ходе драки нанес ножевые ранения своему знакомому. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъяты и тщательно изучены видеозаписи с камер видеонаблюдения. Стражи порядка "по горячим следам" установили и задержали подозреваемого", - рассказали в полиции.

Полицейские выяснили, что двое мужчин вместе собрались в кафе, чтобы повеселиться. Однако во время распития алкогольных напитков, между знакомыми возник словесный спор, который перерос в драку.

"Мужчина в ходе возникшей ссоры ножом нанес множественные телесные повреждения своему знакомому, который от полученных травм не приходя в сознание, скончался в карете бригады скорой помощи", - рассказал начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый 32-летний житель областного центра ранее привлекался к уголовной ответственности. Выясняются все обстоятельства и причины убийства. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Усть-Каменогорска.

Отмечается, что по данному факту проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье статье 99 части 1 УК "Убийство".

Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.




Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:16
Уроды *******, кулаками деритесь, что за ножи хвататься!
 
 

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