Жестокое убийство в одном из кафе Усть-Каменогорска попало на видео

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Полиция Восточно-Казахстанской области опубликовала видео жестокого убийства в одном из кафе Усть-Каменогорска. Убийство произошло в районе Согра, передает корреспондент Tengrinews.kz."В полицию Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений областного центра мужчина в ходе драки нанес ножевые ранения своему знакомому. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъяты и тщательно изучены видеозаписи с камер видеонаблюдения. Стражи порядка "по горячим следам" установили и задержали подозреваемого", - рассказали в полиции.Полицейские выяснили, что двое мужчин вместе собрались в кафе, чтобы повеселиться. Однако во время распития алкогольных напитков, между знакомыми возник словесный спор, который перерос в драку."Мужчина в ходе возникшей ссоры ножом нанес множественные телесные повреждения своему знакомому, который от полученных травм не приходя в сознание, скончался в карете бригады скорой помощи", - рассказал начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.В ведомстве сообщили, что подозреваемый 32-летний житель областного центра ранее привлекался к уголовной ответственности. Выясняются все обстоятельства и причины убийства. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Усть-Каменогорска.Отмечается, что по данному факту проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье статье 99 части 1 УК "Убийство".