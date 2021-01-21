«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 21 Января
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.67 KZT
  • €1 = 507.64 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стало известно, почему подорожало мясо в Казахстане

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Стало известно, почему подорожало мясо в Казахстане
Фото из открытых источников
В Министерстве сельского хозяйства объяснили, почему подорожало мясо в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Как подчеркнули в ведомстве, что в условиях рыночной экономики цены на сельхозпродукцию, как и на все другие виды товаров, устанавливаются предпринимателями самостоятельно, с учетом затрат, понесенных при производстве, хранении и транспортировке, а также на основе баланса спроса и предложения.

Кроме того, на ценообразование влияет и внешний фактор – изменение цен на аналогичную продукцию в соседних странах и на международных рынках, - рассказали в ведомстве.

К концу 2020 года объемы производства мяса в Казахстане были доведены до уровня его потребления. Сейчас на рынке сложился долгожданный баланс спроса и предложения на мясную продукцию. В прошлом году в республике было произведено 931,4 тысячи тонн мяса (на 3,7% больше, чем в 2019 году), в т.ч. 521,3 тысячи тонн говядины, 172,3 тысячи тонн баранины и почти 143 тысячи тонн конины.

Таким образом, в настоящее время за счет отечественного производства внутренний рынок обеспечен говядиной на 97%, бараниной – на 100%, кониной – на 98%.

Запасы говядины в регионах республики сейчас составляют 16,5 тысяч тонн, баранины – 7,8 тысячи тонн, конины – 7,3 тысячи тонн. При этом склады регулярно пополняются, поэтому дефицита мяса не ожидается.

Также в Казахстане имеется достаточное количество скота. Причем, поголовье животных ежегодно показывает неуклонный рост. Этому способствовало наращивание мер государственной поддержки животноводов, а также мораторий на вывоз живого скота, введенный Министерством сельского хозяйства РК в прошлом году.

За 2020 год численность лошадей во всех категориях хозяйств увеличилась на 9,3% (до 3 млн 118,3 тысячи голов), КРС – на 5,5% (до 7 млн 848,5 тыс.), верблюдов – на 5% (до 227,2 тыс.), свиней – на 0,8% (до 819,9 тыс.), овец – на 4,9% (до 17,7 млн), коз – на 2,8% (до 2 млн 305,6 тыс.).

В этой связи прирост цен на мясо не может быть связан с недостатком производства или поголовья скота, - сообщили в Минсельхозе.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 18:08
Рост цен, это сговор крупных скупщиков мяса, а мелкие под них "косят" . Рынка как не было, так и нет. Обратите внимание, цена ввезённых в Казахстан продуктов, и произведённых на месте, странным образом одинаковая в магазинах розничной торговли, ну или около. Та же тема касается практически всего, это уже транснациональные соглашения между государственными мафиозными кланами в торговле, тут и слепому видно, что происходит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 18:02
Опять Путин виноват

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика