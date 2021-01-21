Правила снятия пенсии на жилье объяснили казахстанцам

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК опубликовало правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, сообщает zakon.kz.
Единовременные пенсионные выплаты допускается использовать для:
- полного расчета по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена (мены) жилища, по договорам о долевом участии в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству о долевом участии; - строительства индивидуального жилого дома, считая приобретение земли; - внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа; - получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа; - приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком; - частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа.
Единовременные пенсионные выплаты используются неограниченное число раз.
Для использования получателем единовременных пенсионных выплат, уступаемых заявителем в лице супруга и, или близких родственников, стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат.
Близкими родственниками считаются родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Наличие в собственности получателя жилища не является основанием для отказа в получении и использовании единовременных пенсионных выплат.
Потратить на ремонт можно только если ремонт проведен в рамках одного договора банковского займа.
Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным способом.
Не допускаются использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга или близких родственников получателя.
Не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат в течение пяти лет. Если имущество будет продано сумму пенсионных выплат придётся вернуть. Норма распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более 5 лет и по которым имеется непогашенная задолженность. То есть если ипотека погашена раньше мораторий снимается.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz