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Правила снятия пенсии на жилье объяснили казахстанцам

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 21:35
Правила снятия пенсии на жилье объяснили казахстанцам
Фото из открытых источников
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК опубликовало правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, сообщает zakon.kz.

Единовременные пенсионные выплаты допускается использовать для:

- полного расчета по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена (мены) жилища, по договорам о долевом участии в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству о долевом участии;
- строительства индивидуального жилого дома, считая приобретение земли;
- внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа;
- получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа;
- приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком;
- частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа.

Единовременные пенсионные выплаты используются неограниченное число раз.

Для использования получателем единовременных пенсионных выплат, уступаемых заявителем в лице супруга и, или близких родственников, стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат.

Близкими родственниками считаются родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Наличие в собственности получателя жилища не является основанием для отказа в получении и использовании единовременных пенсионных выплат.

Потратить на ремонт можно только если ремонт проведен в рамках одного договора банковского займа.

Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным способом.

Не допускаются использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга или близких родственников получателя.

Не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат в течение пяти лет. Если имущество будет продано сумму пенсионных выплат придётся вернуть. Норма распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более 5 лет и по которым имеется непогашенная задолженность. То есть если ипотека погашена раньше мораторий снимается.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 22:15
Не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат в течение пяти лет. Если имущество будет продано сумму пенсионных выплат придётся вернуть. Что это,как понимать? На каком основании?
 
 

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