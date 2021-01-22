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Бизнесмен предложил получить миллион долларов за ответ на один вопрос

Просмотров:515 Опубликовано: Сегодня, 17:15
Бизнесмен предложил получить миллион долларов за ответ на один вопрос
Фото из открытых источников
Мультимиллионер из города Лас-Вегас в США предложил миллион долларов за ответ на вопрос, есть ли жизнь после смерти, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

75-летний владелец сети отелей Budget Suites of America Роберт Бигелоу объявил конкурс эссе для ученых с опытом работы в области неврологии и психологии.

1 августа 2021 года участники должны отправить эссе из 25 тысяч слов на тему: "Существует ли жизнь после смерти". Жюри, состоящее из ученых и специалистов в области медицины, будет оценивать заявки, а победитель будет объявлен 1 ноября 2021 года.

Роберт Бигелоу родился в 1945 году в Лас-Вегасе и самого детства мечтал о космосе. В интервью он рассказал, как его бабушка и дедушка стали свидетелями НЛО. Бигелоу считает, что инопланетяне уже среди нас и для встречи с ними не нужно отправляться на другие планеты.

"Я верю в инопланетян. Они были и есть на Земле. А на изучение этой темы я потратил миллионы - больше, чем кто-либо еще в США", - поделился Бигелоу.

В 1999 году Роберт Бигелоу основал космическую компанию Bigelow Aerospace в Лас-Вегасе. Компания занимается разработкой расширяемых модулей, которые позволяют строить на орбите огромные космические станции. С самого начала бизнесмен приобрел лицензию на технологии, которые использовались NASA при проектировании расширяемого модуля TransHab для Международной космической станции (МКС).


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 18:00
Они есть,они среди нас.
 
 

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