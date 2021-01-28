Пять авиакомпаний в Казахстане имеют самолеты со средним возрастом более 20 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz.



В исследовании участвовали 13 авиакомпаний Казахстана. У 6 авиакомпаний средний возраст парка самолетов не достигает 10 лет. Тем временем 5 авиакомпаний страны имеют самолеты со средним возрастом более 20 лет.



Авиакомпания с самым "молодым" парком самолетов - Qazaq Air: средний возраст воздушных судов составил 3,5 года. При этом данная компания располагает всего 4 самолетами. Среди крупнейших авиакомпаний самый "молодой" парк у Air Astana: средний возраст 27 самолетов компании составил 5 лет. Тем временем у второй по размеру авиакомпании РК - SCAT Airlines - средний возраст 17 самолетов составил 21 год.



Самые старые воздушные суда у компаний Caspiy, Sunday Airlines, Kazakstan Gvmt.



Популярнее всего среди исследованных самолетов марка Airbus A320: в Казахстане функционируют 16 машин этого типа. Популярны у казахстанских авиакомпаний и такие самолеты, как Airbus A321, Boeing 737 и семейство Bombardier CRJ (Canadair Regional Jet).



Отметим, что внеплановый аудит деятельности всех авиакомпаний Казахстана был проведен после крушения воздушного судна Fokker 100 UP–F1007 авиакомпании Bek Air по указанию Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с АО "Авиационная администрация Казахстана".



Всего Авиационная администрация Казахстана провела 331 инспекцию. За время аудита выявлены порядка 2400 нарушений. Большинство из них мелкие, но важные для обеспечения безопасности полетов как меры защиты второго и третьего уровня.



В связи с грубыми нарушениями, влияющими на безопасность полетов, и неисполнением предписаний об их устранении приостановлена деятельность 6 авиаоператоров: Jet Airlines, Jenis Air, Azee Air, Phoenix, Qazaq Helicopters, MS AIR KZ. Отозваны сертификаты у авиакомпаний Bek Air и Sigma Airlines.