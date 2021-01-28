Часы Судного дня застыли на 100 секундах до конца света

Стрелки символических часов Судного дня остановились на отметке в сто секунд до полуночи, передает zakon.kz.
Об этом говорится в сообщении на сайте организации Bulletin of Atomic Scientists.
Символические стрелки впервые появились в 1947 году на обложке журнала Чикагского университета Bulletin of Atomic Scientists. С тех пор ученые ежегодно в январе выставляют время на часах Судного дня.
Сегодня "Бюллетень ученых-атомщиков" оставляет часы Судного дня на том же месте. До полуночи — 100 секунд, — заявила глава организации Рейчел Бронсон.
По ее словам, пандемия COVID-19 служит "историческим тревожным сигналом" и является свидетельством того, что правительства и организации не готовы справиться с опасными вызовами, в частности, связанными с ядерным оружием и изменениями климата.
Отмечается, что ядерная угроза возросла в связи с обновлением ядерного арсенала многими странами, а также разработкой гиперзвуковых планирующих аппаратов, средств защиты от баллистических ракет и систем доставки оружия, которые могут использовать обычные или ядерные боеголовки. В мире по-прежнему существует более 13 000 единиц ядерного оружия.
Касательно изменений климата, то ученые отмечают, что не смотря на некоторое снижение показателей загрязнений в связи с пандемией, 2020 год стал самым жарким за историю наблюдения за климатом, а также ознаменовался масштабными лесными пожарами. В дальнейшем же, вместо снижения потребления ископаемых энергоресурсов, человечество может увеличить их добычу.
Кроме того, авторы заявления не упоминают Дональда Трампа напрямую. Но они указывают, что "спровоцированный экс-президентом" штурм Капитолия США возродил "законные опасения по поводу национальных лидеров, единолично контролирующих применение ядерного оружия".
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