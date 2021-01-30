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Казахстанцам присвоят цвета и будут пускать в ряд заведений только по QR-коду

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 22:05
Казахстанцам присвоят цвета и будут пускать в ряд заведений только по QR-коду
Фото из открытых источников
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством здравоохранения разработали приложение Ashyq для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране. Приложение призвано обезопасить посещение общественных мест, сообщает пресс-служба ведомства.

«МЦРИАП, МЗ совместно с нацпалатой предпринимателей «Атамекен» проводят пилот среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период карантинных мер (SPA-центры, фитнес-центры, кинотеатры). Теперь для посещения данных мест необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение, в свою очередь, отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы», - говорится в сообщении.

Красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.

Желтый – частичное ограничение передвижения: пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный, разрешено посещение продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции.

Синий – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту).

Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

«Отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей. При отсутствии смартфона у посетителей в приложении имеется функция для сотрудников, контролирующих вход в помещение, которые смогут проверить статус посетителя посредством ИИН или сканирования штрих-кода, расположенного на удостоверении личности», - поясняет пресс-служба.

Итоги пилотного проекта позволят в дальнейшем определить сроки тиражирования мобильного приложения для входа в другие общественные места: торгово-развлекательные центры, магазины, рестораны, кафе, вокзалы, аэропорты и так далее.

На данный момент мобильное приложение Ashyq доступно для скачивания в App Store и Play Market.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Neo_170 (Посетители) Сегодня, 22:56
Шляпа все это.
 
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 22:17
Будет для формальности
Использовать скорее всего будут первую неделю, потом все забьют на это
Весь карантин ночные клубы работали, все их видели и все знают где и в какое время
Пустая трата денег, к сожалению
 
 

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