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Волна протестных акций в России дошла до Москвы и Санкт-Петербурга

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:51
Волна протестных акций в России дошла до Москвы и Санкт-Петербурга
Фото из открытых источников
В Москве митинг, который не согласовали власти, запланирован на полдень. В связи с этим с самого утра для пешеходов закрыты Красная Площадь и ряд улиц в ее окрестностях, а также семь станций метро, маршруты наземного транспорта изменены, передает «Эхо Москвы».

Штаб Навального в Москве объявил о точках сбора участников протестной акции - станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота». Корреспондент DW сообщает, что по рации ОМОНа передали о задержании в общей сложности 10 человек.

В Москве за полчаса до начала акции в поддержку Алексея Навального, которая запланирована на полдень, досматривают и задерживают людей у станции метро «Чистые пруды».

Станции метро «Чистые пруды» не оказалось в списке закрытых в связи с сегодняшней акцией, которую власти не согласовали, однако, в мэрии пояснили, что по требованию полиции они могут оказаться в их числе.

Правоохранители на «Чистых прудах» пропускают граждан в сторону центра только при предъявлении теми документа, подтверждающего, что они проживают или работают в этом районе, сообщают РИА Новости.

Пока поезда не останавливаются на семи станциях в центре города: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город. - об этом сообщает агентство РИА Новости.

Кроме того, в городе введены и другие ограничения, в частности, для пешеходов закрыты Красная площадь и улицы в ее окрестностях. Не работают некоторые парковки, изменены маршруты наземного транспорта.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», всего в стране задержано уже более 250 человек, большинство из них во Владивостоке и Красноярске. Первые задержания уже были в Москве. Как пишет сайт «МБХ медиа», в автозаки увели уже по меньшей мере 6 человек. С чем связаны претензии силовиков - неясно. У метро «Чистые пруды» силовики останавливают прохожих и досматривают сумки.

Центр Петербурга закрыли для въезда машин. Не работают метро и наземный транспорт. Десятки бойцов Росгвардии начали патрулировать Невский проспект еще накануне вечером.

Выход на Невский проспект в районе метро «Гостиный двор» перекрыт металлическими ограждениями, отрядами Росгвардии и уборочной спецтехникой, передает корреспондент DW.

По сообщениям гражданских активистов, такая же ситуация у других станций метро вдоль Невского проспекта.

На несогласованной акции в Москве насчитывается около 300 человек, В том числе 200 - на Сухаревской площади и 100 - у станции метро «Красные ворота», сообщает Интерфакс-Казахстан.

По данным уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, было задержано более 1000 человек. Более четверти из них подверглись штрафам и административным арестам.

Органы Следственного комитета (СК) возбудили 21 уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 167 УК РФ (повреждение имущества), в рамках которых в различных регионах задержаны около 20 человек.

Кроме этого, СК возбудил дело по ст. 151.2 УК РФ (склонение несовершеннолетних к противоправным действиям), подозреваемым по которому проходит координатор региональных штабов Навального Леонид Волков. В настоящее время он находится за пределами РФ.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ). В качестве фигурантов этого дела задержаны брат Алексея Навального Олег, его сторонница Любовь Соболь, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и другие.

Также возбуждено несколько уголовных дел о воспрепятствовании работе транспорта и угрозе его безопасной эксплуатации (ч. 1 ст. 267 и ст. 267.1 УК РФ соответственно) в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Владивостоке.

Протестные акции в поддержку Навального начались с Дальнего Востока и проходят во многих городах России.


Источник: kursiv.kz
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